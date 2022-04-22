Завод Ильича взят

Заблокированные в Мариуполе нацисты и ВСУ-шники продолжают терять подконтрольные им площади на территории заводов Ильича и Азовстали. Так, сегодня стало известно о том, что металлургический комбинат имени Ильича полностью освобождён от врага.

«В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича», - заявил сегодня в ходе брифинга генерал-майор Конашенков.

Напомню, недавно массово попали в плен морпехи 36-й бригады ВСУ, которая как раз на территории завода и находилась. Теперь остаётся нацистский полк «Азов», находящийся на территории «Азовстали». Кстати, замкомандира полка «Азов», небезызвестный Калина, почему-то ни себя, ни свой личный состав нацистами не считает – называет истории про нацистов «байками». А вот жители Мариуполя, которые сейчас рассказывают про военные преступления Азова, так не считают, мягко говоря.

В частности, эвакуированные из городской больницы люди рассказывали, как нацисты из Азова оборудовали на разных этажах больницы огневые точки, и это в тот момент, когда там находились десятки больных, в том числе и лежачих. Эвакуацией лежачих больных и спуском их в подвал занимались два местных жителя – мужья работниц больницы. Дело в том, что персонал, в большей своей части, сбежал, остались только 4 медсестры. Так вот, на просьбу о помощи спустить лежачих больных в подвал нацисты из "Азова" только усмехнулись. Это к слову о нацистах, к которым Калина вдруг решил себя никак не относить. И таких историй сотни – о расстрелянных машинах, о людях, которых не выпускали с детьми, всячески препятствовали их эвакуации. О расстрелянных гражданских машинах из танков.

Сейчас на Мариупольском направлении все силы будут сосредоточены уже на «Азовстали», и процесс уничтожения нацистов "Азова" ускорится. Но не стоит забывать о том, что промышленная зона завода – сложная территория, к тому же, как мы знаем, завод имеет определенную подземную инфраструктуру, что осложняет задачи по зачистке «Азовстали».

Пример "Азова" и 36-й бригады должен стать наглядным для украинских военнослужащих, которые сейчас находятся на Донбассе. Возможно, они надеются на какую-то глобальную помощь со стороны западных союзников или на то, что в случае окружения к ним будет кто-то прорываться. Вот им бы стоило понимать то, что примерно то же самое думали и в 36-й бригаде, и в «Азове». Их смерть, если они не сдадутся, будет напрасной. Они даже не понимают, за что они воюют – за какие-то абстрактные цели, за какую-то абстрактную нацию? Они просто прикрывают спины своим западным хозяевам, и не более того.