Ошибки Европы и Украины

Тезисы, которые мы слышим как от украинского военно-политического руководства, так и от западных политиков, уже не меняются. Их позиция – это готовность воевать до последнего украинца. Это озвучивает и Зеленский, это позиция и ЕС, и США. Так, украинский пока ещё президент Зеленский заявил в интервью западному телеканалу буквально следующее: «Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет».

Зеленский продолжает призывать страны Запада организовывать поставки вооружений на Украину. И мы должны понимать, что США, скорее всего, оказывают давление на европейские страны с целью их вовлечения в конфликт на Украине. Это классическая война чужими руками. Ещё в начале спецоперации мы помним заявления западных политиков о том, что они не хотят предоставлять ни свои аэродромы, ни отдавать свою технику. Но из-за океана поступила другая разнарядка – надо значит надо.

И вот теперь на польских аэродромах развёрнуты американские ПВО «Пэтриот», а поляки уже не так категоричны по поводу военной помощи Украине. И немцы тоже. И шведов с финнами обязывают вступить в НАТО. Да и некоторые американские сенаторы опрометчиво позволяют себе заявлять о необходимости отправить на Украину американские войска. «Байден и его администрация многое сделали в области санкций, а также в том, что касается привлечения к этой борьбе стран, некогда остававшихся в стороне. Но настал критический момент», - заявляет американский сенатор Кристофер Кунс.

Несмотря на наличие «буйных голов» среди американских сенаторов, вряд ли Америка отправит свою пехоту на Украину. Первыми могут в ход пойти поляки. При этом поразительно то, насколько европейские правительства готовы подставлять своё население, свою территорию под прессингом американцев. Мы ведь все прекрасно наблюдаем на примере французов, а также отдельных европейских блогеров, насколько простые граждане Европы не хотят вовлечения своих стран в этот конфликт. И этот самый «критический момент», о котором заикнулся американский сенатор Кристофер Кунс, наступит как раз тогда, когда Америка и Европа попробуют помешать ходу спецоперации на Украине.

Западный блок прогнозируемо попытается поддерживать украинских боевиков максимально возможное количество времени с помощью поставки вооружений, чтобы попытаться измотать Россию. Но «Калибры» будут уничтожать поставляемое вооружение в любых областях. И, кстати, американцы же не хотят проверить эффективность своих «Пэтриотов» против «Калибров»?

Заявления украинского президента, других украинских политиков и их западных союзников свидетельствуют только об одном – жизнь украинцев и украинских солдат их не волнует нисколько. Запад приносит Украину в жертву ради достижения геополитических целей. Но готовы ли стать жертвами сами европейцы? Для них болезненным ударом уже оказались последствия антироссийских санкций, которые привели к подорожанию продуктов, топлива и так далее. Так зачем же европейское общество идёт на поводу у Америки? Мы же сами прекрасно видим, что они не просто не готовы к этому, они этого категорически не хотят.

Пока их лидеры ждут дефолта в России, они могут дождаться дефолта в Европе. Эту ситуацию прекрасно прокомментировал Дмитрий Медведев: «Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным. Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно.

Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской. Тогда уж брюссельским тёткам и дядькам придётся сменить риторику. А то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великоï Перемоги над €вропою!».

Уже неоднократно писал о том, что Европе, чтобы спастись, нужно успеть вовремя соскочить с волны американского безумия. Уйти из фарватера внешней политики США. Иначе для них всё это будет иметь печальные последствия.