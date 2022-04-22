Мы поддерживаем запуск данной акции и поддерживаем наши войска, участвующие в специальной военной операции на Украине. Знамя Победы всегда используется во всех наших патриотических мероприятиях, и дальше с учетом этой акции мы усилим данную работу на республиканских акциях и в муниципальных образованиях.
Министр по делам молодежи РД Камил Саидов
Комментарий министра по делам молодежи РД К. Саидоа об акции «Знамя Победы»
- Автор Дарья
- 22 апреля, 2022. Пятница 00:57
Знамя Победы является официальным символом Победы над нацисткой Германией в Великой Отечественной войне. И, как сказал сегодня Сергей Алимович, в борьбе с нацизмом на Украине принимает участие 150-я стрелковая дивизия, что очень символично.
Мы поддерживаем запуск данной акции и поддерживаем наши войска, участвующие в специальной военной операции на Украине. Знамя Победы всегда используется во всех наших патриотических мероприятиях, и дальше с учетом этой акции мы усилим данную работу на республиканских акциях и в муниципальных образованиях.
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