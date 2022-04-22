ЗАМАНА - Комментарий министра по делам молодежи РД К. Саидоа об акции «Знамя Победы»

Комментарий министра по делам молодежи РД К. Саидоа об акции «Знамя Победы»

Автор
22 апреля, 2022. Пятница 00:57

Знамя Победы является официальным символом Победы над нацисткой Германией в Великой Отечественной войне. И, как сказал сегодня Сергей Алимович, в борьбе с нацизмом на Украине принимает участие 150-я стрелковая дивизия, что очень символично.

Комментарий министра по делам молодежи РД К. Саидоа об акции «Знамя Победы»
Информация

Мы поддерживаем запуск данной акции и поддерживаем наши войска, участвующие в специальной военной операции на Украине. Знамя Победы всегда используется во всех наших патриотических мероприятиях, и дальше с учетом этой акции мы усилим данную работу на республиканских акциях и в муниципальных образованиях.
Министр по делам молодежи РД Камил Саидов

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top