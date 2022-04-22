Комментарий министра по делам молодежи РД К. Саидоа об акции «Знамя Победы»

Автор Дарья

Знамя Победы является официальным символом Победы над нацисткой Германией в Великой Отечественной войне. И, как сказал сегодня Сергей Алимович, в борьбе с нацизмом на Украине принимает участие 150-я стрелковая дивизия, что очень символично.