«Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве», — заявил в ходе общения с журналистами депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Столь эмоциональную реакцию депутата вызвала ситуация, в ходе которой два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство Российской Федерации и произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Напомню, немногим ранее два боевых вертолета нанесли удар по территории нефтебазы, распложённой в Белгородской области.

Если откинуть всю эмоциональную составляющую, то, конечно, Шеремет прав. Прав в том, что настал тот этап проведения специальной военной операции, который подразумевает нанесение ударов по центрам принятия решений. В данном случае решений не только военных, но и политических, потому что именно политики подталкивают подразделения ВСУ к нанесению ударов по территории России.

К слову, практика деморализации боевых подразделений, как, впрочем, и практика подавления стремления местного населения к сопротивлению посредством уничтожения центров принятия решений, довольно успешно используются нашими оппонентами, в частности Соединенными Штатами Америки. Если вспомнить пресловутую операцию «Буря в пустыне», затеянную США и их союзниками по НАТО на территории Ирака, то можно прийти к выводу, что американские военные уделяли куда больше внимания поискам национального лидера Саддама Хуссейна, чем реальным боестолкновениям с остатками иракской армии. И именно устранение Хуссейна, центра принятия решений, поставило окончательную точку в этой «операции», направленной исключительно на свержение недружественного режима.

Многолетняя война Америки с террористической организацией Аль-Каида также по сути своей представляла собой историю кропотливой охоты за лидером организации – Усамой бен Ладеном. Американцы прекрасно отдавали себе отчет в том, что, устранив лидера, можно нанести сокрушительный удар по организации, основным скрепом которой является именно идеология, рожденная в голове одного человека и тиражированная им же в широкие массы.

Вы скажете, причем тут Украина, Зеленский и уместна ли вообще аналогия с лидером международных террористов? Уместна, так как Зеленский и все его окружение по своей сути мало чем отличаются от бен Ладена, и именно существование данной административной единицы, к тому же еще и являющейся связующим звеном между украинскими националистами и Западом, является источником угрозы как для граждан Украины, разумной их части, так и для граждан России.

Десятки веков назад римский полководец и политический деятель Марк Порций Катон Старший любил заканчивать свои выступления одной и той же фразой: «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен». Таким образом он указывал на необходимость устранения источника постоянной угрозы для Рима и его жителей. И Карфаген в конечном итоге был разрушен, а Рим получил новый импульс для политического и экономического развития.

Я не говорю о том, что Киев должен быть разрушен. Нет, это недопустимо в принципе, потому что помимо оголтелой шайки военных преступников во главе с Зеленским на территории этого древнего славянского города проживает огромное количество людей, которые непричастны к атакам на российские города и не принимали участия в уничтожении мирных жителей Донбасса. Но центр принятия решений, то место, откуда отдают свои приказы Зеленский и его сподручные, однозначно должен быть уничтожен вместе с теми, кто находится на его территории.

Сегодня политическое руководство Украины ответственно за гибель мирных жителей не в меньшей мере, чем военные, которые отдают преступные приказы и используют население в качестве живого щита. Решение Зеленского о создании подразделений территориальной обороны, раздаче оружия, призыве резервистов и формировании «иностранного легиона» втянуло определенную часть населения Украины в водоворот кровавых событий, которые уже унесли десятки тысяч жизней – как военных, так и представителей мирного населения. Дальше ситуация будет только усугубляться, так как политические решения, принимаемые Зеленским и членами его команды, не предполагают урегулирования ситуации и перевод протекающего конфликта в дипломатическую фазу.

Сегодня именно официальный Киев представляет интерес для коллективного Запада, и пока в этой стране присутствует вертикаль управления, пусть и сугубо формальная, но способная позиционировать Украину на международном уровне, Запад будет поставлять на ее территорию оружие. И если мы хотим, чтобы мир все же пришел на территорию соседнего с нами государства, уже более восьми лет находящегося под пятой оккупационного режима, мы должны принять решение о том, что Карфаген должен быть разрушен.