Когда политик, пускай даже такой марионеточный, как Владимир Зеленский, понимает, что любое его заявление против России воспринимается западной аудиторией на ура, поскольку востребовано, он настолько расслабляется, что начинает выдавать бредовые и пагубные для своей репутации реплики. Сегодня, например, украинский президент чистосердечно рассказал о том, что именно он и его помощники занимались разжиганием войны. То есть подтвердил то, о чем заявляют в Москве и свидетельствуют многочисленные доказательства — подготовку к широкомасштабному наступлению на Донбасс.
По словам Зеленского, Украина «начала эту войну еще раньше», чем Россия. Мол, Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире» и ему нужна была помощь. «Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны... Мы начали эту войну еще раньше», — болтал в интервью Би-би-си украинский президент, расписывая, как Киев «непублично» договаривался «про те или иные поставки», а также еще в декабре и январе «о некоторых вещах».
Можно, конечно, рассуждать о том, что такую чушь позволительно говорить исключительно под кайфом, что не в диковинку для Зеленского, либо произносится она от вседозволенности, которую демонстрирует Киев при попустительстве западных товарищей. Однако это не самое главное. Важнее другое – украинский президент всемирно признает, что именно он развязал войну, а западная общественность не реагирует на это свидетельство, более того, сочувствует. И гораздо хуже, что мы уже привыкаем к подобному проявлению цинизма и равнодушия, равно как и к реакции на травлю русских во всем мире. Нас не удивляет, что ни о какой политкорректности и прочих условностях на Западе говорить не приходится. А местные политмейкеры и не скрывают, что русофобия стала мейнстримом.
Не удивляет и то, что такие организации, как ООН и ОБСЕ, которые на каждом углу трубят о правах человека, гуманизме и прочей мишуре, благосклонно взирают на самый настоящий расизм и дискриминацию по отношению к нашей стране и русскоязычным. Как констатирует глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, они слабо реагируют на травлю страны во всем мире.
«Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле, на Западе очень глубоко запрятан расизм. И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется. Это очень трагическая история — история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа», — цитирует РИА Новости Валерия Фадеева, по словам которого, травля русскоязычных людей происходит вне зависимости от того, поддерживает ли конкретный человек ту политику, которую проводят российские власти, или нет, поскольку «русский — значит враг».
Нет реакции и на видео о бесчеловечных пытках российских военнослужащих извергами ВСУ. Да, прозвучали ничего не значащие слова главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер о том, что эти материалы вызывают серьезную обеспокоенность, но затем все утихло. Молчит и хвалёный Красный крест, в то время как Киев срывает одну за другой договоренности об обмене пленными. При этом у западных «гуманистов» имеется четкое представление о жутких условиях, в которых содержатся российские солдаты, но о Женевской конвенции в данном случае эти лицемеры предпочитают не вспоминать.
Вопреки всему, российский СПЧ продолжает рассылать материалы о нарушениях ВСУ в различные инстанции. Правда, ответов мало, отреагировали несколько посольств, Ватикан и Фонд Аденауэра. Впрочем, как уверяет Валерий Фадеев, эту работу надо продолжать, «мы будем пробивать брешь в стене, препятствующей распространению правдивой информации о ситуации на Украине».
Эта работа действительно важна, несмотря на кажущуюся тщетность метания бисера перед представителями псевдодемократической общественности. Важно, в первую очередь, держать удар и, не оглядываясь на западный таран, поставить Киев на место, закончив как можно эффективнее и жестче операцию по зачистки нацистской гнили. И тогда весь мир станет свидетелем судебных процессов, во время которых будут представлены в том числе показания военнослужащих стран НАТО. Как подтвердил сегодня заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, в настоящее время в российском плену находятся кадровые военные альянса. И в скором времени эта информация будет рассекречена.