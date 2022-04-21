Чистосердечное признание

Когда политик, пускай даже такой марионеточный, как Владимир Зеленский, понимает, что любое его заявление против России воспринимается западной аудиторией на ура, поскольку востребовано, он настолько расслабляется, что начинает выдавать бредовые и пагубные для своей репутации реплики. Сегодня, например, украинский президент чистосердечно рассказал о том, что именно он и его помощники занимались разжиганием войны. То есть подтвердил то, о чем заявляют в Москве и свидетельствуют многочисленные доказательства — подготовку к широкомасштабному наступлению на Донбасс.

По словам Зеленского, Украина «начала эту войну еще раньше», чем Россия. Мол, Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире» и ему нужна была помощь. «Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны... Мы начали эту войну еще раньше», — болтал в интервью Би-би-си украинский президент, расписывая, как Киев «непублично» договаривался «про те или иные поставки», а также еще в декабре и январе «о некоторых вещах».

Можно, конечно, рассуждать о том, что такую чушь позволительно говорить исключительно под кайфом, что не в диковинку для Зеленского, либо произносится она от вседозволенности, которую демонстрирует Киев при попустительстве западных товарищей. Однако это не самое главное. Важнее другое – украинский президент всемирно признает, что именно он развязал войну, а западная общественность не реагирует на это свидетельство, более того, сочувствует. И гораздо хуже, что мы уже привыкаем к подобному проявлению цинизма и равнодушия, равно как и к реакции на травлю русских во всем мире. Нас не удивляет, что ни о какой политкорректности и прочих условностях на Западе говорить не приходится. А местные политмейкеры и не скрывают, что русофобия стала мейнстримом.

Не удивляет и то, что такие организации, как ООН и ОБСЕ, которые на каждом углу трубят о правах человека, гуманизме и прочей мишуре, благосклонно взирают на самый настоящий расизм и дискриминацию по отношению к нашей стране и русскоязычным. Как констатирует глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, они слабо реагируют на травлю страны во всем мире.

«Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле, на Западе очень глубоко запрятан расизм. И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется. Это очень трагическая история — история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа», — цитирует РИА Новости Валерия Фадеева, по словам которого, травля русскоязычных людей происходит вне зависимости от того, поддерживает ли конкретный человек ту политику, которую проводят российские власти, или нет, поскольку «русский — значит враг».

Нет реакции и на видео о бесчеловечных пытках российских военнослужащих извергами ВСУ. Да, прозвучали ничего не значащие слова главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер о том, что эти материалы вызывают серьезную обеспокоенность, но затем все утихло. Молчит и хвалёный Красный крест, в то время как Киев срывает одну за другой договоренности об обмене пленными. При этом у западных «гуманистов» имеется четкое представление о жутких условиях, в которых содержатся российские солдаты, но о Женевской конвенции в данном случае эти лицемеры предпочитают не вспоминать.

Вопреки всему, российский СПЧ продолжает рассылать материалы о нарушениях ВСУ в различные инстанции. Правда, ответов мало, отреагировали несколько посольств, Ватикан и Фонд Аденауэра. Впрочем, как уверяет Валерий Фадеев, эту работу надо продолжать, «мы будем пробивать брешь в стене, препятствующей распространению правдивой информации о ситуации на Украине».

Эта работа действительно важна, несмотря на кажущуюся тщетность метания бисера перед представителями псевдодемократической общественности. Важно, в первую очередь, держать удар и, не оглядываясь на западный таран, поставить Киев на место, закончив как можно эффективнее и жестче операцию по зачистки нацистской гнили. И тогда весь мир станет свидетелем судебных процессов, во время которых будут представлены в том числе показания военнослужащих стран НАТО. Как подтвердил сегодня заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, в настоящее время в российском плену находятся кадровые военные альянса. И в скором времени эта информация будет рассекречена.