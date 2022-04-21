НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕВЕНТИВНО

Полагаю, нам всем нужно дождаться официальных выводов комиссии Министерства обороны, военно-морского флота по ситуации с крейсером «Москва». По предварительной версии он был поражен ракетами противника.

Это или ракеты «Нептун» украинского производства, или ракеты одной из стран НАТО. Как версии называют ракеты AGM или «Тайфун». Ракетный удар вызвал детонацию боеприпасов. Крейсер пытались отбуксировать в Севастополь, но в условиях шторма и из-за серьезных повреждений он затонул.

Конечно, потеря флагмана флота – это трагедия. Нам нужно делать выводы. И кадровые, и тактические.

Мы должны действовать превентивно, чтобы исключать подобные инциденты в будущем. Необходимо наконец-то принять во внимание, что у противника есть современное оружие. Мы знаем, что они наращивают группировку противокорабельных ракет, баллистических ракет. Украина будет способна наносить удары не только по нашим боевым кораблям, но и по объектам в Крыму, по нашим городам в РФ, как минимум, в пограничных районах. К этому тоже нужно быть готовыми.

В этих условиях, когда конфликт может иметь затянувшийся характер и сроки, мы должны наращивать усилия в нашем оборонно-промышленном комплексе, в работе наших предприятий. Их нужно перевести на работу в несколько смен. В армию должны поступать новейшие образцы вооружения и боевой техники, снаряжения нашего личного состава. Поступают сведения, что на фронте, в частности в ДНР и ЛНР, бойцам не хватает даже стрелкового вооружения и средств индивидуальной защиты. Каски выдаются образца 1943 года.

Все это не на уровне наших «хотелок». Такие меры нужно было сделать еще вчера. Если мы опаздываем – нужно делать сегодня. Завтра может быть поздно.

В противном случае расплачиваться будем, как это происходило уже не раз в нашей истории, человеческими жизнями. Самое ценное – это наши люди. Их нельзя терять.