ДЕМОНЫ АВАКОВА

Аваков сегодня внезапно "стриггерился" на слова Путина о триедином народе. Простая истина, что русские, украинцы (то есть малоросы) и белорусы — это одно целое, возмутила экс-министра МВД настолько, что он решил даже записать по этому поводу видеообращение. Короткое, но наполненное бешеной злобой и лютой ненавистью.

В нём Аваков не только сразу же перешел на уровень базарных оскорблений, но и фактически призвал к убийству Путина, заявив, что "мироздание" его "больше не потерпит", а "украинцы помогут". На первый взгляд, говорить тут особо не о чем. У всех наркоманов бывают обострения, и в этот момент человека скорее стоит пожалеть. Но это, если допустить, что имела место спонтанная агрессия. А это не так.

На Украине, где уже давно накопилась закритическая масса русофобии, есть колоссальный запрос на деятелей, которые открыто призовут резать всех русских от мала до велика. Ведь подобные обращения — это не угрозы конкретно Путину. Для украинских нацистов это уже не конкретный человек. Для них это образ самой России. Призывая уничтожить Путина, они призывают уничтожить всех русских. И когда Аваков говорит, что "Путин не должен существовать", он имеет в виду вовсе не президента. Он говорит про нас — про всех русских.

И говорит он это не только для того, чтобы лишний раз напомнить о своём существовании. Аваков прекрасно понимает, что Зеленскому осталось недолго. После того, как украинская группировка на Донбасса окажется в котле, а Мариуполь будет зачищен, Украину ждёт тяжелейшее эмоциональное потрясение. И поэтому, именно в тот момент, когда население страны осознает, что все эти недели из них делали идиотов, подкармливая фейковыми "перемогами", будет идеальный момент, чтобы канализировать это разочарование на клоуна-президента.

Это не только шанс лично для Авакова, который уже давно метит на "главную роль", но и ключевое условие, которое позволит внешним кураторам сохранить данный проект и продолжить войну "до последнего украинца". И поэтому очень важно, чтобы градус той русофобии, которую транслирует Аваков, всегда был чуть выше, чем у любых действующих идеологов украинского нацизма. И пока он с этим справляется.