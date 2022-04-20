Фарид Ахмедов: Наш район готовится к приему нового потока туристов

Магарамкентский район готовится к туристическому сезону. Магарамкентский район один из живописных, райских уголков Дагестана. Территория района – настоящая жемчужина Самурской долины. И не только. Земля Магарамкентского района удивительна красива. Сама природа подарила ей неповторимое изобилие природных щедрот, берущих свое начало в недрах седого Каспия, умножающихся в прелестях Самурского леса и благодатности равнинных садов и виноградников, в гордом великолепии горных хребтов и вершин. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Информационный центр» Магарамкентского района.

Хотели бы вы переместиться во времени на миллионы лет назад и оказаться в первозданном третичном лесу? Почувствовать себя частью дикой природы и оказаться наедине с животными и растениями, чьи предки видели динозавров? Тогда добро пожаловать в Самурский лес!

Так обычно начинают знакомство с единственным в России лиановым лесом, находящимся на юге Дагестана.

«Очень много туристов приезжает в Магарамкентский район, чтобы познакомиться с дикой природой Самурского леса — густой лес, перевитый вечнозелеными лианами подходит прямо к песчаному берегу Каспийского моря, а седой Каспий встречает гостей у лазурного берега»,- отмечает Глава района Фарид Ахмедов в своем телеграм-канале, подчеркивая, что район готовится к приему нового потока туристов.

Дагестан — это удивительная «страна гор» с потрясающе красивыми и завораживающими пейзажами. Один из уникальных природных памятников России, нашей республики, простирается по территории Магарамкентского района.

Уникальная экосистема в дельте реки Самур старше человечества — ей миллионы лет.

Возраст и красота — не единственное, что делает лиановый реликтовый лес бесценным. Здесь сотни видов редких, уязвимых и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных — 70 видов деревьев и кустарников, 15 видов лиан и более 30 реликтовых видов растений. Водоемы в дельте реки Самур, питающей лес, являются важными нерестилищами и местами нагула десятков видов рыб бассейна Каспия.

Через дельту Самура ежегодно пролетают миллионы птиц, в том числе более 30 видов, занесенных в Красные книги Международного Союза охраны природы, России и Дагестана.