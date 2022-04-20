Дагестанцы могут принять участие в полумарафоне «ЗаБег»

Забег пройдет по четырем дистанциям. На дистанцию 1 км допускаются дети в возрасте 6 лет и старше. Участники 6-12 лет бегут только в сопровождении родителей, а бегуны в возрасте 12-16 лет должны будут предъявить письменное разрешение от родителей на участие. На дистанцию 5 км допускаются атлеты от 16 лет и старше. Несовершеннолетним также потребуется письменное разрешение от родителей. 10 км и 21,1 км смогут пробежать все, кто достиг 18 лет. Возрастные ограничения соблюдаются вне зависимости от уровня подготовки бегуна, и исключений организаторы ни для кого делать не будут. Участники, прошедшие бесплатно регистрацию на сайте «Забег.РФ», получат на электронную почту памятку со всей важной информацией по старту в их городе. Неизменно то, что «ЗаБег» исторически сохраняет свою атмосферу праздника, оставаясь не столько сугубо спортивным событием, сколько развлекательным мероприятием с множеством активностей для каждого. В городах будут организованы концертные программы, выставки спортивного питания и экипировки, фотозоны, а также площадки кроссфит, развлечения для детей, фудкорт, мастер-классы от ведущих специалистов по спортивным направлениям.