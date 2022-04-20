Сергей Кириенко заявил, что Россия искоренит нацизм в мире

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что Россия сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только в РФ, но и нигде в мире. Такое заявление, как передает ТАСС, он сделал во время открытия первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!».

«Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», — сказал Кириенко.

По его словам, еще пять лет назад трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться после всех трагедий Великой Отечественной войны, но сегодня это стало реальностью.

«Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана экстремистской организацией) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно. В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах», — заключил первый замглавы Администрации президента.

Отдельно он указал на решение сейма Латвии о запрете проведения мероприятий ближе 200 метров от любого памятника в Латвии, прославляющего победу и память Советской армии или ее солдат.

«Это ведь реальный закон, который недавно принят в Латвии. Так происходит, потому что где-то этот урок оказался невыученный, потому что историческая память стала стираться», — сказал Кириенко.