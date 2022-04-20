Руслан Гереев: Туризм социально-важный сектор для Дагестана

«Для такой уникальной в плане географии республики как Дагестан, развитие своего туристического кластера, популярных маршрутов, специализированных сервис-центров и пунктов общественного питания имеет огромное значение.

Совещание под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова о подготовке к туристическому сезону и создании необходимой инфраструктуры говорит, что в экономике республики делается серьезная ставка на туризм. Очень много проблем, требующих решения, поскольку пока при всем обилии программ, ведомств, и иных факторов, основным на плечи кого ложится создание условий – это предприниматель и частник туримпортер.

Есть проекты туркомплекса, которые могут конкурировать на мировом рынке турсервиса, такие как «Этнодом», «Главрыба», санаторий «Каспий» и другие. Здесь в пору говорить о развитии совместного партнерства государства и бизнеса, способного вытянуть туристический сектор на нужный уровень.

Обеспокоенность руководства региона связано с тем, что с началом сезона ожидается приток массового туриста в республику и необходимо быть готовым к этому!», — отметил Руслан Гереев в беседе с корреспондентом издания «Лезги Газет».