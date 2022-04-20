ЗАМАНА - Руслан Гереев: Туризм социально-важный сектор для Дагестана

Руслан Гереев: Туризм социально-важный сектор для Дагестана

Автор
20 апреля, 2022. Среда 12:00

«Для такой уникальной в плане географии республики как Дагестан, развитие своего туристического кластера, популярных маршрутов, специализированных сервис-центров и пунктов общественного питания имеет огромное значение.

Руслан Гереев: Туризм социально-важный сектор для Дагестана
Информация

Совещание под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова о подготовке к туристическому сезону и создании необходимой инфраструктуры говорит, что в экономике республики делается серьезная ставка на туризм. Очень много проблем, требующих решения, поскольку пока при всем обилии программ, ведомств, и иных факторов, основным на плечи кого ложится создание условий – это предприниматель и частник туримпортер.

Есть проекты туркомплекса, которые могут конкурировать на мировом рынке турсервиса, такие как «Этнодом», «Главрыба», санаторий «Каспий» и другие. Здесь в пору говорить о развитии совместного партнерства государства и бизнеса, способного вытянуть туристический сектор на нужный уровень.

Обеспокоенность руководства региона связано с тем, что с началом сезона ожидается приток массового туриста в республику и необходимо быть готовым к этому!», — отметил Руслан Гереев в беседе с корреспондентом издания «Лезги Газет».

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top