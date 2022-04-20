В Европе запахло войной

До недавнего времени «миролюбивый» Боррель теперь напоминает акулу, почувствовавшую запах крови. Он буквально осатанел и требует как можно больше оружия для Украины. Страны, до недавнего времени отказывающиеся от военных поставок нацистскому режиму, теперь энергично «скребут по сусекам» своих арсеналов, чтобы отправить Зеленскому еще какие-нибудь орудия убийства. Неужели так сработали кровавые, но неубедительные спектакли в Буче и Краматорске?

Нет, дело в том, что европейцы столкнулись с тем, что в своей санкционной политике против РФ дошли практически до предела – дальше могут быть лишь те санкции, которые очень сильно ударят по самим европейцам (эмбарго на энергоносители). Но реагировать на украинские «инсталляции» они должны – этого требуют Вашингтон, Лондон и Брюссель.

И чтобы избежать энергетического кризиса, грозящего непредсказуемыми последствиями, они нашли выход – увеличивать поставки оружия, в том числе и тяжёлого, которое ещё несколько недель назад отправлять были не готовы.

Причинами нежелания делиться тяжелым вооружением было не стремление избежать эскалации, как это можно было бы предположить, а причины, можно сказать, прямо противоположные. НАТО реально готовится к войне с Россией. При этом у альянса есть немалые проблемы по целому ряду позиций. После распада ОВД и СССР страны альянса реально расслабились: ряд разработок был свернут, военные затраты сокращены, излишки оружия распроданы.

Вот, взять хотя бы танки. Во многих странах альянса их производство прекращено. Новые модели только в проекте, модернизируются старые. Причем часть их продана за рубеж, часть и вовсе утилизирована. И теперь становится очевидным, что танковый парк критически мал. Так, в распоряжении Бундесвера, игравшего в годы Холодной войны роль главного «танкового кулака» альянса, всего около 300 ОБТ «Леопард-2».

Начать производство «евротанка» даже объединив свои научно-технические потенциалы, Германия и Франция не могут в течение нескольких лет. Даже модернизация уже имеющихся образцов – дело не быстрое. Так, например, анонсированную в 2010 году восьмую модификацию танка Leopard 2, под названием Leopard 2А7+, к 2015 году прошли только 20 машин. То есть в год модернизировалось 4 танка.

Не лучше ситуация и с некоторыми другими видами вооружения – системы ПВО средней и большой дальности, САУ и буксируемые артиллерийские системы, БМП.

Европейскому ВПК серьезно вставляли палки в колеса американцы, полагая его своим главным конкурентом как в вопросе вооружения НАТО, так и на мировом рынке вооружений. И преуспели в этом. Но сегодня они тоже оказались не готовы закрыть потребности союзников по многим позициям.

И, разумеется, никто из европейцев не спешит в предвоенное, как они полагают, время снижать боеготовность своих армий.

Есть и еще один момент – за последние годы НАТО передало Украине очень большие запасы советской техники бывших стран ОВД – танков, БМП, БТР, артиллерии, РСЗО, авиации. И поначалу они просто не могли поверить, что все это за считанные недели уничтожено ВС РФ и ЛДНР.

Собственно, чешская и польская поставки танков и БТР – это, возможно, последние «советские» резервы Европы. Причем, Т-72 и БМП-1, отправленные чехами, были уже списаны и предназначались на переплавку (часть из них оказалась неисправна), а поляки отдали те танки, которые сами собирались впоследствии модернизировать. Впрочем, поляки скоро получат американские «Абрамсы».

С легким вооружением дело обстоит несравненно лучше – его производство не прекращалось, производственные цепочки сохранены, и его можно выпускать сравнительно большими партиями.

Но вооружать Украину, в том числе и тяжелым вооружением, все же придется – Европе дали понять, что война с Россией неизбежна, и чем больше Украина доставит нам проблем, тем европейцам будет легче впоследствии.

Но для того, чтобы обосновать перед своей общественностью смену приоритетов в отношении украинского кризиса (продажа тяжелого наступательного вооружения, конфронтационные схемы в отношении России), и были устроены провокации в Буче и в Краматорске. Начата информационная подготовка к войне, включающая обязательные демонизацию и расчеловечивание противника.

Началась и передача тяжелого вооружения, теперь, в том числе и НАТОвского стандарта. Так, ФРГ обещала расконсервировать старые БМП «Мардер» и танки «Леопард-1». Разумеется, ни о какой модернизации речи не идет, времени для нее просто нет, и все пойдет на Украину, как есть. Лишь бы заводились.

Не менее любопытны дипломатические усилия Запада, прежде всего Великобритании и США, к затягиванию украинского конфликта. Так, приезд Джонсона в Киев подтолкнул нацистский режим к фактическому отказу от переговоров.

«Украина уже готова к большим битвам. Украина должна в них победить, в частности на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, три…», – заявил Подоляк, давая понять, что Украина настаивает на военном решении вопроса, а обязательным условием возобновления мирных переговоров «после победы на Донбассе» должна стать личная встреча Путина с Зеленским.

Примечательно, что, анализируя после визита Джонсона стратегию британской помощи, украинские аналитики в очередной раз приходят к выводу, что их «цинично используют», не только бесплатно, но и наживаясь на этом.

Указывается, что, давая нацистскому режиму оружие в кредит, британцы решают сразу две цели: нанести больший урон России и заработать на этом. Но сама Украина в этом случаи ничего не получает, так как война продолжится, ее долги возрастут, людей умрет больше, разруха будет сильнее.

Но примерно такова же стратегия англосаксов в отношении континентальной Европы. США сегодня максимально дистанцируются от украинских событий, давая возможность вырваться вперед европейцам. Британцы так же предпочитают держать в некоторых вопросах дистанцию. Например, королевство приняло не больше двух сотен беженцев, да и тех, у кого есть родственники в Британии. Ощущение такое, что, спровоцировав войну России с континентальной Европой, англосаксы будут стараться остаться в стороне.