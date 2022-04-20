КИЕВ ВЗЯЛ НА СЕБЯ КОМАНДОВАНИЕ САНКЦИЯМИ

С каждым абсурдным обращением украинского президента Владимира Зеленского к европейцам возникает вопрос – насколько хватит терпения у местного политбомонда слушать подобный бред? Или у европейских русофобов настолько атрофировался мозг, что они готовы на самоуничтожение?

Видимо, готовы, раз терпят и даже реализуют меры, которые идут во вред их экономике. И судя по всему, то ли еще будет. В этот раз Зеленский, обращаясь к парламенту Литвы, потребовал от Евросоюза назвать четкие сроки отказа от нефти и газа из России. Необходимо уже сейчас «одобрить по-настоящему мощное решение» по антироссийским санкциям, не дожидаясь принятия новых пакетов, скандировал президент.

«ЕС может это сделать и должен обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти», — заявил Зеленский, попеняв на то, что некоторые страны Евросоюза до сих пор не определились с отказом от российских энергоносителей, а сотни европейских компаний и банков продолжают работать на рынке. Совсем не уважают украино-американские требования перестать финансировать Москву.

Исходя из этого заявления, Зеленский, похоже, примеривает на себя костюм главного по санкциям, учитывая немощь американского президента Джо Байдена, который, к слову, сегодня вновь насмешил мир оговоркой, вместо «уголовное преследование» (prosecution) произнес «проституция» (prostitution). У Зеленского профессионально получается выдавливать слезу, где надо, и слова он пока еще не путает, так что рупор американских директив из него получается сносный. А европейский пипл, как показывает практика, глотает все, несмотря на трагифарс происходящего.

Правда, эксперты и промышленники едва ли не в голос рыдают, доказывая, что русофобское упрямство в стремлении перекрыть поставки из России не только остановит любое развитие, но и уничтожит всякую надежду на выживание производства. Однако кто их слушает? В настоящее время в Брюсселе готовят шестой пакет санкций, теперь уже с «нефтяной опцией», игнорируя тот факт, что с каждой новой порцией ограничений против Москвы европейская промышленность выдает грустные показатели.

«В эту пятницу вышла информация о мартовской инфляции в еврозоне. За февраль промышленная инфляция в годовом исчислении была 20%. А за март уже 30%. И вы хотите сказать, что сейчас они объявят шестой пакет, и у них по итогам апреля будет 40%? Они могут на нас и кричать, и вопить, и размахивать руками, но у них тотальная экономическая катастрофа. Это все, это настолько все плохо, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести. У них производство удобрений закрывается, газовая химия закрывается, стоимость еды еще больше будет расти, и что они дальше будут делать?» — удивлялся в эфире радио Sputnik экономист Михаил Хазин.

Однако политика превыше всего, по крайней мере, по словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что члены ЕС начинают работу и, прежде всего, по достижению консенсуса по поводу ограничений поставок российской нефти. Другое дело, что стоить радужные планы на этот счет пока рано. Западные СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, оповещают о намечающемся расколе в стане ЕС из-за нефтяного импорта.

Как пишет испанская газета El Pais, проблемы с обсуждением эмбарго на российские ресурсы начались, еще когда речь зашла о прекращении поставок угля. И теперь они могут значительно возрасти, тем более, что страны ЕС в перспективе планируют ввести табу не только на поставки угля, нефти и газа, но и ядерного топлива. Про российский газ — это вообще отдельная песня, учитывая полную зависимость многих стран Евросоюза от этого ресурса. Однако и нефтяной пункт вызывает возмущения у тех, кому выгодно закупать черное золото у Москвы.

К тому же и глава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо ясно дал понять руководству Евросоюза, что полностью заменить российскую нефть невозможно, если у Брюсселя хватит ума запретить ее поставки в рамках санкций. Согласно подсчетам, в этом случае мировой рынок может потерять около 7 млн баррелей нефти в сутки, а компенсировать такие потери не удастся. Так что ОПЕК тут не помощник, даже несмотря на все просьбы Европы увеличить объемы добычи за счет резервных мощностей.