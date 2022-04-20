Информационная тростинка

Заблокированный в Мариуполе «Азов», лишенный поддержки своих «побратимов», причем как моральной, так и технической, предпринимает попытки спасти сам себя. В этот раз они ухватились за информационную тростинку, случайно им поданную – за фразу Эдуарда Басурина о том, что боевиков можно было бы выкурить с территории «Азовстали» с помощью химии. Это была просто фраза, сказанная в эфире, за которой не следовало никаких дальнейших действий. Но в «Азове» поняли – это их «звездный час», надо раскручивать эту тему.

В этот же день украинские боевики решили заявить, что химическое оружие по ним применили, причем скинули с беспилотника. То есть, вы понимаете всю глупость их заявления – на территорию огромного завода «что-то» скинули с помощью дрона. Бочку химикатов скинуть с дрона не смогли бы. Я вообще смутно себе представляю, чтобы с дрона можно было бы что-то такое распылить, чтобы это было эффективно. Я уже даже молчу про то, что на территории Мариуполя мы не видим войск РХБЗ, выполняющих какие-то задачи. Но азовцы как написали, так написали. Украинские пропагандисты начали это всё распространять.

Сегодня появилось видео – записи с несколькими мирными, ставшими заложниками Азова на территории завода. Мужчина в маске, видимо, работник завода, начал рассказывать, как он увидел клубы дыма, как ему стало плохо, началась тахикардия и другие сопутствующие симптомы. При этом он жив, выглядит в кадре вполне здоровым и уж точно не похож на человека, который пережил использование химического боевого вещества. Да и сами Азовцы на таковых тоже не похожи. В общем, очевидно – мужчину просто заставили озвучить этот темник. Однако почему-то не вся украинская пропагандистская машина решила поддержать этот тезис Азова о применении боевого химического вещества против них.

Так, например, в министерстве обороны Украины решили заявить о применении запрещенных фосфорных боеприпасов. Об этом, в частности, заявила Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины – официальное лицо: «Информация проверяется, но есть предположение, что это, скорее всего, были фосфорные боеприпасы».

При этом никаких свидетельств о фосфорных боеприпасах нет – в Азове даже ни слова об этом не сказали, не говоря уже про видео доказательства. Причем нет видеодоказательств и так называемой химической атаки – то есть Азов снял постановочные интервью с работником завода, с самими радикалами – но нет ни одного видео самого инцидента. И это при том, что у каждого из них есть смартфон с камерой. Нет видео ни с химической атакой, несмотря на то, что работник говорит об обилии дыма, ни видео с фосфорными боеприпасами.

А еще интересный момент касается того, что в Мариуполе заблокирована 36-я бригада. И в своих «прощальных» видеообращениях они не заявляют ни о фосфорных боеприпасах, ни о химических атаках. Говорят только о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Так что жалкие потуги «Азова» вести информационную войну не увенчались успехом даже для украинской аудитории.