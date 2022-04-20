ЗАМАНА - Визит артистов Даргинского театра в школу с. Мюрего в рамках проекта «Мастера сцены – жителям Дагестана»

Визит артистов Даргинского театра в школу с. Мюрего в рамках проекта «Мастера сцены – жителям Дагестана»

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20 апреля, 2022. Среда 09:20
Визит артистов Даргинского театра в школу с. Мюрего в рамках проекта «Мастера сцены – жителям Дагестана»

Визит артистов Даргинского театра в школу с. Мюрего в рамках проекта «Мастера сцены – жителям Дагестана»

Маргарита Арсланбекова, специалист по связям с общественностью Даргинского театра им. Батирая

Визит артистов Даргинского театра в школу с. Мюрего в рамках проекта «Мастера сцены – жителям Дагестана»
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 В рамках реализации проекта «Мастера сцены – жителям Дагестана» в целях приобщения подрастающего поколения нашей республики к музыкально-театральному искусству артисты Даргинского театра им. О. Батырая 19 апреля 2022 года показали юным зрителям села Мюрего Сергокалинского района поучительный спектакль «Как дурак разум искал» на русском языке. Сказку в этот день посмотрели около 100 детей разных возрастов.

Ироничная история драматурга из Кабардино-Балкарии Елены Хамидулиной рассказывает о непростой жизни дурака Хабали в доме его братьев и их сварливых жен. Постоянно получавший упреки и побои, Хабаля больше всего на свете хотел найти разум. И, несмотря на предупреждение волшебника, что разум не всегда делает счастливым его обладателя, соглашается принять его дар – умение понимать язык зверей и птиц.

Дети с удовольствием смотрели на яркое театральное представление, которое им подарили режиссер-постановщик Рабадан Ильясов и действующие лица постановки. В роли главного героя спектакля Хабали – неподражаемый артист театра Магомед Ибрагимов, свои роли прекрасно исполнили заслуженные артисты РД Мухтар Нухов (Ажигафа), Магомедшамиль Шамилов (старший брат), Аминат Дациева (жена старшего брата), Саният Каримова (бабушка), Абдулла Ризванов (старик), а также талантливые артисты театра Рахмет Бахмудов (средний брат), Муминат Аскандарова (жена среднего брата) и Минатулла Гусенов (князь).

Руководство школы, учителя и юные зрители приняли артистов очень радушно и благодарили коллектив театра за предоставленную радость. У детей осталась масса приятных впечатлений от просмотра спектакля, и сами артисты также очень рады, что в священный месяц Рамадан принесли детям столько радости и положительных эмоций.

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