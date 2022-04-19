Сбор гуманитарной помощи осуществляется ежедневно рабочей группой по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса, которая создана Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан по инициативе Дагестанской региональной общественной организации «Поддержка курса Главы Республики Дагестан» и других некоммерческих организаций.
Дагестанцы отправили очередную партию гуманитарного груза на Донбасс
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2022. Вторник 23:53
18 апреля предприниматели и представители общественных организаций, а также просто неравнодушные граждане республики отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также подарки военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.
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