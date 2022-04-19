ЗАМАНА - Дагестанцы отправили очередную партию гуманитарного груза на Донбасс

Дагестанцы отправили очередную партию гуманитарного груза на Донбасс

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19 апреля, 2022. Вторник 23:53
Дагестанцы отправили очередную партию гуманитарного груза на Донбасс

18 апреля предприниматели и представители общественных организаций, а также просто неравнодушные граждане республики отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также подарки военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Дагестанцы отправили очередную партию гуманитарного груза на Донбасс
Информация

Сбор гуманитарной помощи осуществляется ежедневно рабочей группой по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса, которая создана Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан по инициативе Дагестанской региональной общественной организации «Поддержка курса Главы Республики Дагестан» и других некоммерческих организаций.

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