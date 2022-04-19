ЗАМАНА - Артисты Буйнакского района выступили перед ранеными участниками спецоперации в госпитале в Ростове

Артисты Буйнакского района выступили перед ранеными участниками спецоперации в госпитале в Ростове

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19 апреля, 2022. Вторник 23:52
Артисты Буйнакского района выступили перед ранеными участниками спецоперации в госпитале в Ростове

Мы рассказывали вам, что по инициативе Главы Буйнакского района Камиля Изиева с концертной программой работники Управления культуры муниципалитета, народно- хореографический ансамбль «Темирхан Шура» поехали в военный окружной госпиталь города Ростова.

Артисты Буйнакского района выступили перед ранеными участниками спецоперации в госпитале в Ростове
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Дорога была не долгой, артисты были в предвкушении встречи, ведь каждый из них понимал, насколько важен этот концерт, как важна поддержка родных, близких и земляков для военнослужащих.

С собой артисты везли гостинцы и письма для солдат.

По приезду в госпиталь их уже ждали начальник окружного военного госпиталя Валерий Кокоев, Председатели Дагестанской диаспоры в Ростове Гаджи Мирзоев, Попечительского Совета Донского землячества народов Дагестана в Ростове Шариф Ахмедов и Глава Совета старейшин Ростовской области Расул Атаев.

Импровизированной сценой концерта стал двор военного госпиталя, а зрительным залом скамейки, установленные здесь же. Концерт был адресован военнослужащим, проходящим в нем лечение, а также и медицинскому персоналу. Каждый концертный номер был принят тепло, было исполнено много красивых танцев ансамбля, прозвучали песни: как патриотические о России, защитниках Отечества, так и эстрадные о человеческой доброте, вере в счастливое будущее и любви.

«За один день артисты Управления культуры Буйнакского района сделали для ребят больше, чем мы своими процедурами и лекарствами», — сказал Валерий Кокоев, поблагодарив артистов после концерта.

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