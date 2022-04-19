Селимхан Мирзеханов: «Средства на счет Фонда поступают как от частных лиц, так и от различных фирм…»

Руководитель Фонда «Все вместе» Селимхан Мирзеханов рассказал о ходе организации сбора помощи семьям погибших в специальной военной операции на Украине в рамках деятельности Фонда.

Так, по словам директора, одним из первых на счет Фонда свой вклад в размере 2 млн рублей внес депутат Госдумы Султан Хамзаев. Также на счет фонда Правительство Дагестана перечисляет 50 млн рублей.

– Мы за каждой семьей погибших персонально закрепили сотрудников так называемых центров соцзащиты населения – они есть в каждом городе и районе. Соцработники окажут заявителям помощь в сборе и оформлении необходимых документов. Для этого нужно подать заявку как лично через Фонд, так и через офисы МФЦ, – сообщил Мирзеханов.

Помощь осуществляется путем перечисления Фондом единовременной денежной выплаты на лицевой счет одного из родственников погибшего. Уже сейчас финансовые средства на счет Фонда поступают как от частных лиц, так и от различных фирм и организаций, госструктур.

Напомним, в начале апреля по поручению Главы РД Сергея Меликова при Минтруда РД создан Дагестанский региональный социальный Фонд для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине «Все вместе». Помощь будет оказываться в качестве дополнительного обеспечения, сверх мер государственной поддержки.

Консультацию по всем вопросам, возникающим в процессе оформления и подачи документов в Фонд, а также перечисления единовременной денежной выплаты, можно получить по телефону Фонда: 8-967-400-02-64.

Пополнить счет фонда сможет каждый желающий по следующим реквизитам:

Наименование банка получателя: Отделение №5230 Сбербанка России г. Ставрополь

ИНН Банка: 7707083893

КПП Банка: 054102001

БИК Банка: 040702615

Корсчет Банка: 30101810907020000615

ОКПО Банка: 02755027

ОКАТО Банка: 82401000000

ОГРН Банка: 1027700132195

Наименование Получателя: ДРСФ «ВСЕ ВМЕСТЕ»

ИНН/КПП Получателя: 0572030549/057201001

Расчетный счет Получателя: 40603810860320000003