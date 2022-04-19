Фонд помощи семьям погибших военнослужащих «ВСЕ ВМЕСТЕ» продолжает свою работу в Дагестане

Финансовые средства на счет фонда поступают из государственных и частных источников. Консультацию по всем вопросам, возникающим в процессе оформления и подачи документов в Фонд, а также перечисления единовременной денежной выплаты, можно получить по телефону Фонда: 8-967-400-02-64.

Пополнить счет фонда сможет каждый желающий по следующим реквизитам:

Наименование банка получателя: Отделение №5230 Сбербанка России г. Ставрополь

ИНН Банка: 7707083893

КПП Банка: 054102001

БИК Банка: 040702615

Корсчет Банка: 30101810907020000615

ОКПО Банка: 02755027

ОКАТО Банка: 82401000000

ОГРН Банка: 1027700132195

Наименование Получателя: ДРСФ «ВСЕ ВМЕСТЕ»

ИНН/КПП Получателя: 0572030549/057201001

Расчетный счет Получателя: 40603810860320000003 Напомним, что в апреле текущего года, по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова при Минтруда РД создан Дагестанский региональный социальный Фонд для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине «Все вместе».