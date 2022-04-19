ЗАМАНА - Фонд помощи семьям погибших военнослужащих «ВСЕ ВМЕСТЕ» продолжает свою работу в Дагестане

Фонд помощи семьям погибших военнослужащих «ВСЕ ВМЕСТЕ» продолжает свою работу в Дагестане

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19 апреля, 2022. Вторник 16:06

Фонд помощи семьям погибших военнослужащих «ВСЕ ВМЕСТЕ» продолжает свою работу в Дагестане.

Фонд помощи семьям погибших военнослужащих «ВСЕ ВМЕСТЕ» продолжает свою работу в Дагестане
Информация

Финансовые средства на счет фонда поступают из государственных и частных источников. Консультацию по всем вопросам, возникающим в процессе оформления и подачи документов в Фонд, а также перечисления единовременной денежной выплаты, можно получить по телефону Фонда: 8-967-400-02-64.
Пополнить счет фонда сможет каждый желающий по следующим реквизитам:
Наименование банка получателя: Отделение №5230 Сбербанка России г. Ставрополь
ИНН Банка: 7707083893
КПП Банка: 054102001
БИК Банка: 040702615
Корсчет Банка: 30101810907020000615
ОКПО Банка: 02755027
ОКАТО Банка: 82401000000
ОГРН Банка: 1027700132195
Наименование Получателя: ДРСФ «ВСЕ ВМЕСТЕ»
ИНН/КПП Получателя: 0572030549/057201001
Расчетный счет Получателя: 40603810860320000003 Напомним, что в апреле текущего года, по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова при Минтруда РД создан Дагестанский региональный социальный Фонд для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине «Все вместе».

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