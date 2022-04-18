ЗАМАНА - В Махачкале пройдет региональный гуманитарно-просветительский форум

В Махачкале пройдет региональный гуманитарно-просветительский форум

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18 апреля, 2022. Понедельник 16:31

19 апреля в Махачкале в Доме дружбы пройдет Региональный гуманитарно-просветительский форум «Российская молодежь в системе патриотического и духовно-нравственного воспитания: современный взгляд», посвященный Году образования в Дагестане.

В Махачкале пройдет региональный гуманитарно-просветительский форум
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Организаторами мероприятия выступили Дагестанский гуманитарный институт совместно с Министерством по национальной политике и делам религий РД при поддержке Муфтията, Минобрнауки и Минмолодежи республики. Среди участников будут представители ФАДН, республиканских министерств и ведомств, религиозных и общественных организаций, школьники, студенты сузов, СМИ.  В рамках форума рассмотрят вопросы совершенствования сложившихся практик патриотического воспитания молодежи; правовые, морально-нравственные и религиозные аспекты системы патриотического воспитания подрастающего поколения; потенциал государственных мер, направленных на формирование и стимулирование гражданской активности подрастающего поколения; возможности системы патриотического воспитания подрастающего поколения в деле противодействия и искоренения экстремистской идеологии. Будут предложены новые подходы к патриотическому воспитанию молодежи, учитывающие актуальные изменения в ее ценностных ориентирах, потребностях и интересах. 

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