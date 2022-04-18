Дагестанские археологи спасли от разрушения многие уникальные памятники истории

Сотрудники Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН всемерно способствуют защите и сохранению памятников истории на территории Республики Дагестан, их популяризации. Сотрудники отдела археологии осуществляют охранно-спасательные археологические исследования, в ходе которых было выявлено и исследовано большое количество археологических памятников. Эта деятельность осуществляется в рамках Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в тесном взаимодействии с Министерством культуры и Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан.



«В институте несколько лет действовал отдел охранных раскопок совместно с отделом археологии, последний ведет многолетние полевые исследования на разновременных и разнохарактерных памятниках археологии. Это палеолитические стоянки и средневековые города, курганные могильники бронзового века и эпохи Великого переселения народов, древние и средневековые грунтовые некрополи, поселения. Работа проводится в целях выявления, сохранения и спасения объектов археологического наследия, находящихся в зоне хозяйственного освоения. Отдел координирует охранно-спасательную археологическую работу в республике, проводит археологические разведки и раскопки, наблюдения за земляными работами хозяйствующих субъектов, государственную историко-культурную экспертизу различных проектов, предусматривающих освоение земельных территорий», – рассказала ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Юлия Лысенко.



Сотрудники отдела археологии имеют немалый опыт работы. В частности, они проводили в 2012 году мониторинг археологических памятников, расположенных в Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана, в 2012-2013 годах участвовали в крупных охранно-спасательных мероприятиях в зоне строительства Гоцатлинской ГЭС в Хунзахском районе, в 2014 году вели раскопки на территории Пограничной службы ФСБ РФ и нововыявленного в процессе земляных работ мусульманского мемориального комплекса XI-XII веков в Дербенте.



В 2019 году Учкентской археологической экспедицией проведены охранно-спасательные исследования на памятниках археологии, расположенных в зоне производства земляных работ по объекту «МН “Грозный – Баку”». Дербентская археологическая экспедиция на протяжении многих лет ведет раскопки на территории Дербентского поселения первой половины – середины I тыс. н.э. (раскоп XXV). В результате вскрыты полностью помещения 7-11 жилищно-хозяйственного комплекса V – начала VI века, включающего стены, вымостки, печи, хозяйственные ямы, также керамические сосуды. Получены новые материалы (керамика, изделия из кости, камня, бронзы, железа), характеризующие быт и культуру населения поселения, выступающего предшественником Дербента и идентифицируемого с городом-укреплением Чор/Чол, который являлся важным центром Восточного Кавказа. Вскрыты средневековые мусульманские погребения, впущенные в культурный слой поселения.



В 2020 году Дербентская новостроечная археологическая экспедиция вела работу на территории парка имени Низами Гянджеви в Дербенте. Там был выявлен участок средневекового мусульманского некрополя Дербента, датирующийся второй половиной XI – XII вв. Обнаружено 83 надмогильных саркофагообразных памятника, образующих несколько локальных групп. В рамках проекта проведены охранно-спасательные раскопки на территории старого города (магал 1), где при строительных работах было выявлено кирпичное сооружение.



В 2021 году Дербентская новостроечная археологическая экспедиция провела охранно-спасательные раскопки на территории проведения земляных работ в рамках комплексного благоустройства площади Свободы. В результате на площади свыше 100 кв. м выявлен архитектурный, жилищно-хозяйственный комплекс, включающий помещения, печи, тандыры, вымостки, водоводы и датируемый XI – первой третью XIII века. Получен богатый археологический материал (керамика, металл, стекло, монеты и др.), новые данные по исторической топографии средневекового Дербента. Объект будет музеефицирован и накрыт стеклянным покрытием.



Рубасская археологическая экспедиция с 2014 года изучает монументальное оборонительное сооружение на реке Рубас в Южном Дагестане (VI век). В результате были открыты фортификационные сооружения, получены новые данные об их планировке и функциональном назначении (28 м). Исследованный строительный объект является комплексным сооружением, включающим по результатам раскопок 6 обособленных сооружений с локальной конструкцией. Выявлен и частично раскопан участок оборонительной стены длиной 3,7 м в местности Хошмензиль (северная приречная территория села Рубас), типологически близкой по технологии сооружения Дербентскому оборонительному комплексу VI века.



Сотрудниками института проведены археологические разведки в зоне строительства газопровода-отвода к селу Кумух в Акушинском, Кулинском и Лакском районах. В ходе обследования выявлены новые памятники археологии: «Местонахождение Вацалабек», представляющее собой мастерскую по обработке кремня неолитического времени, и «Гапшиминский склеп», который, вероятно, относится к раннему средневековью, и другие.



«Имеющийся в этой деятельности опыт – залог успешного выполнения договоров и проектов, решения научно-исследовательских и научно-практических задач по выявлению, сохранению и изучению объектов археологического наследия республики», – подчеркнула Лысенко.