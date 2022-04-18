Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района

Всего в ходе приема граждан было рассмотрено более 5 обращений. В числе вопросов, с которыми пришли на прием жители района: освещения главных улиц, ремонт школ, водоснабжение, электроснабжении и газоснабжение сел. Житель села Верхнее Лабкомахи Хамзат Алиев с коллективным обращением от актива села обратился по вопросу отключения электричества, было дано поручение в кратчайшее время совместно РЭС заменить подстанцию в селе.

По вопросам обеспечения водой, освещения улиц внутри села обратилися глава сельского поселения Хахита Шамиль Арсланбнков. С проблемными вопросами обратился глава "сельсовет Цудахарский" Шамиль Куршиев. Особое внимание было уделено дальнейшей проработке ранее поднятым вопросам по капитальному ремонту больницы и поликлиники, которые обслуживают в том числе и близлежащие селения: Уллуая, Эбдалая, Сулейбакент, Верхнее Лабкомахи и Нижнее Лабкомахи, новой школы в с. Хахита, возможность открытия детского сада в селении Цудахар. Также были обсуждены вопросы развития АПК на территории района во взаимодействии с ООО «ФерЭльГам». По всем вопросам Главой района даны соответствующие поручения. Парламентарии отметили, что по всем проблемам поселений района будут направлены Депутатские запросы в профильные министерства и ведомства республики. Ни одно обращение жителей района не останется без внимания.