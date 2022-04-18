ЗАМАНА - Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района

Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района

Автор
18 апреля, 2022. Понедельник 15:23
Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района

17 апреля, помощники депутата Государственной Думы Российский Федерации Гасанова Джамаладина Набиевича - Арсен Булатов и Портнягина Ольга, совместно с главой МР Шамилем Дабишевым провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района.

Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района
Информация

Всего в ходе приема граждан было рассмотрено более 5 обращений. В числе вопросов, с которыми пришли на прием жители района: освещения главных улиц, ремонт школ, водоснабжение, электроснабжении и газоснабжение сел. Житель села Верхнее Лабкомахи Хамзат Алиев с коллективным обращением от актива села обратился по вопросу отключения электричества, было дано поручение в кратчайшее время совместно РЭС заменить подстанцию в селе.
По вопросам обеспечения водой, освещения улиц внутри села обратилися глава сельского поселения Хахита Шамиль Арсланбнков. С проблемными вопросами обратился глава "сельсовет Цудахарский" Шамиль Куршиев. Особое внимание было уделено дальнейшей проработке ранее поднятым вопросам по капитальному ремонту больницы и поликлиники, которые обслуживают в том числе и близлежащие селения: Уллуая, Эбдалая, Сулейбакент, Верхнее Лабкомахи и Нижнее Лабкомахи, новой школы в с. Хахита, возможность открытия детского сада в селении Цудахар. Также были обсуждены вопросы развития АПК на территории района во взаимодействии с ООО «ФерЭльГам». По всем вопросам Главой района даны соответствующие поручения. Парламентарии отметили, что по всем проблемам поселений района будут направлены Депутатские запросы в профильные министерства и ведомства республики. Ни одно обращение жителей района не останется без внимания.

Прочитано 43 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top