ПАРАД ПРЕМЬЕР АПРЕЛЯ

В юбилейном для Даргинского театра им. О. Батырая, 60-м театральном сезоне, наш творческий коллектив продолжает радовать зрителей премьерами. В апреле на театральных подмостках были показаны сразу два новых спектакля, как для взрослой, так и для детской аудитории.

В начале месяца наши юные зрители открыли для себя новый спектакль на русском языке по пьесе-сказке заслуженного работника культуры РФ, народного писателя КЧР, драматурга и публициста Мухамеда Добагова. В постановке талантливого режиссера Рабадана Ильясова свои роли исполнили заслуженные артисты РД Саният Каримова и Мухтар Нухов, сыгравшие супругов, роль их красавицы-дочери Наго сыграла артистка Зарина Азизова, которую спасал отважный богатырь Адемыр – артист Алибхан Алибеков. И как в любой сказке, в спектакле есть силы зла, представленные коварной колдуньей (артистка Хузаймат Ибрагимова) и ее слугами – тигром (артист Амирбек Батиров), трехглавым драконом (артист Ислам Гасанов) и великаном (артист Казбек Алиев). Кто же победит в этом противостоянии добра и зла?

По сюжету пьесы жителям деревни не дает покоя злая ведьма, которая с помощью своих слуг – тигра, дракона и великана вредит людям, губит их скот. В этой деревне живет ослеплённая ведьмой женщина, ее муж попал в плен к колдунье, пытаясь ее убить, у них растет прекрасная дочь. В нее влюбляется главный герой сказки и во имя любви совершает великие подвиги: освобождает свой народ от гнета колдуньи и приносит матери возлюбленной целебную мазь, которая излечила слепоту женщины. Постановка заканчивается на доброй ноте, но все захватывающие приключений героя на пути к победе наши юные зрители увидели воочию на показах спектакля, которые продолжатся в театре до конца апреля.

А на прошлой неделе, 14 апреля, состоялась премьера комедийного спектакля «Свадьба Чоная» по пьесе народного писателя и заслуженного деятеля искусств КБР Жагафара Токумаева на даргинском языке (режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ Нариман Алиев). Зрителям показали постановку о состоятельном женихе Чонае, который все измеряет деньгами. Когда-то он заведовал базой и брал взятки. Во времена перестройки Чонай стал «акулой в бизнесе». Он приобрел особняк, автомобили, верных слуг и влиятельных друзей. «Еще бы мне красавицу-жену, ведь это не проблема, когда есть деньги…», – думал амбициозный бизнесмен.

Но девушка по имени Танзила, приглянувшаяся ему, любит другого человека – Тулпарбия и никакие деньги не станут причиной отказаться от светлых чувств. В то время как хитроумная Куртхажан, которая ради денег готова на все, влюбляется в Чоная, или скорее, в его дипломат с деньгами. В итоге она и станет обладательницей всех богатств бизнесмена. А случится это по комичному стечению обстоятельств: желая жениться на красавице Танзиле, Чонай приказал телохранителям похитить ее. Но по ошибке украденной невестой становится Куртхажан, которая и проучила богача своим буйным нравом.

Главные роли в комедии блистательно исполнили заслуженная артистка РД Аминат Дациева, талантливые артисты театра Нурбаганд Идрисов и Зарина Азизова. Труппа постановки представлена также заслуженными артистами РД Магомедшамилем Шамиловым, Абдуллой Ризвановым и Магомедрасулом Магомедрасуловым, задействованы артисты театра Абдусамад Алиев, Магомед Ибрагимов, Казбек Алиев, Рахмет Бахмудов и Муминат Аскандарова. Также над подготовкой декораций сцены и костюмов артистов премьерных спектаклей плодотворно поработали народный художник РД Ибрагимхалил Супьянов и художник по костюмам театра Аида Саидова.

Завершая статью, хотелось бы обратиться к читателям с просьбой в этот священный для всех мусульман месяц Рамадан поддержать нас в благом стремлении. 22 апреля в 14.00 ч. на сцене Даргинского театра состоится показ детского спектакля «Глаз великана», но это не просто рядовой показ спектакля для нас. Наш театр, как и многие учреждения культуры Дагестана, присоединятся к масштабной благотворительной акции «Открытый занавес», организованной Министерством культуры Российской Федерации. Все вырученные в этот день средства от продажи билетов будут направлены в созданный по поручению Главы РД Сергея Меликова Дагестанский региональный социальный Фонд «Все вместе» для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Будем ждать всех неравнодушных любителей театрального искусства в этот день, чтобы сотворить добро вместе!