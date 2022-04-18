ЗАМАНА - Первый вице-спикер Народного собрания побывал в Дербенте

Первый вице-спикер Народного собрания побывал в Дербенте

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18 апреля, 2022. Понедельник 00:35
Первый вице-спикер Народного собрания побывал в Дербенте

Накануне первый вице-спикер Народного собрания Дагестана Юрий Левицкий совершил рабочий визит в Дербент, пишет "Молодежка".

Первый вице-спикер Народного собрания побывал в Дербенте
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В поездке также принимали участие депутаты дагестанского парламента Велиюлла Фаталиев и Тельман Рагимов.

Представители НС вместе с вице-мэром Видади Зейналовым побывали как на тех объектах, которые уже функционируют после ремонта, так и там, где еще продолжается реконструкция.

В частности, Юрий Левицкий ознакомился с работами в парке имени Низами Гянджеви. Как известно, ожидается, что здесь всплеск повышенного интереса как самих дербентцев, так и многочисленных туристов в городе вызовет внушительный фонтан, крупнейший в России.

Юрий Левицкий осмотрел будущий фонтан и другие объекты в парке.

В ходе пребывания в Дербенте депутаты Народного собрания побывали также в школу №19 (она в настоящее время не функционирует и возобновит работу после капитального ремонта) и осмотрели одну из так называемых «умных автобусных остановок».  Всего их в самом южном городе Дагестана более 10.

Еще одним пунктом программы визита Юрия Левицкого стала местная больница: на ее территории первый вице-спикер посетил многофункциональный медицинский центр. Этот объект был срочно возведен в 2020 году представителями минобороны РФ в период пандемии по решению президента Путина.

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