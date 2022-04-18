Артур Сулейманов: «Общественный совет позволяет нам более емко и точно знать мнение населения»

Значимость общественных советов в сфере строительства и ЖКХ отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов: «Градостроительство, как трансформация окружающей среды, строительство, как создание новых объектов, их визуальный образ – требуют вовлечения в эту работу не только чиновников и компаний, но и иных стейкхолдеров, в первую очередь самих жителей. Для того, чтобы учитывать интересы населения, их потребности в тех или иных решениях, важна сопричастность общественных организаций с органами исполнительной власти в процессе принятия этих решений. В этой части мы сегодня видим, как в рамках национального проекта “Жилье и городская среда” население вовлекается через систему онлайн-голосования за объекты благоустройства в своих городах. Такую систему нужно распространить и на иные принимаемые решения при формировании и реализации государственной политики в сфере строительства и ЖКХ. В градостроительстве сегодня есть общественные слушания, прочие процедуры, но, к сожалению, без достаточной вовлеченности жителей. В последующем эти процедуры остаются достаточно формальными. Для того чтобы придать им жизнь и мнения людей были услышанными, нужна более плотная связь, диалог между общественными организациями и ведомствами», – прокомментировал Артур Сулейманов.