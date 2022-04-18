ЗАМАНА - Артур Сулейманов: «Общественный совет позволяет нам более емко и точно знать мнение населения»

Артур Сулейманов: «Общественный совет позволяет нам более емко и точно знать мнение населения»

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18 апреля, 2022. Понедельник 00:33

Накануне под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание, посвященное формированию и организации деятельности общественных советов при органах исполнительной власти республики. Органам исполнительной власти поручено переформатировать работу Общественных советов.

Артур Сулейманов: «Общественный совет позволяет нам более емко и точно знать мнение населения»
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Значимость общественных советов в сфере строительства и ЖКХ отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов: «Градостроительство, как трансформация окружающей среды, строительство, как создание новых объектов, их визуальный образ – требуют вовлечения в эту работу не только чиновников и компаний, но и иных стейкхолдеров, в первую очередь самих жителей. Для того, чтобы учитывать интересы населения, их потребности в тех или иных решениях, важна сопричастность общественных организаций с органами исполнительной власти в процессе принятия этих решений. В этой части мы сегодня видим, как в рамках национального проекта “Жилье и городская среда” население вовлекается через систему онлайн-голосования за объекты благоустройства в своих городах. Такую систему нужно распространить и на иные принимаемые решения при формировании и реализации государственной политики в сфере строительства и ЖКХ. В градостроительстве сегодня есть общественные слушания, прочие процедуры, но, к сожалению, без достаточной вовлеченности жителей. В последующем эти процедуры остаются достаточно формальными. Для того чтобы придать им жизнь и мнения людей были услышанными, нужна более плотная связь, диалог между общественными организациями и ведомствами», – прокомментировал Артур Сулейманов.

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