Лучших учителей 2022 года наградили в Дагестане

Лучших учителей 2022 года наградили в Дагестане

✔️Церемония награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса «Учитель года РД - 2022» прошла в Русском драматическом театре.

?В торжественном закрытии приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов, председатель Комитета по образованию и науке Народного собрания РД Елена Павлюченко, врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, ректоры вузов и все участники состязания.

?‍?Учителем года Дагестана в 2022 году признана учитель русского языка и литературы Многопрофильного лицея № 14 Каспийска Олеся Петрова.

?Призерами стали учитель химии и биологии из Каякенткого района Фатима Магомедова, учитель ИЗО из Махачкалы Асият Кабукаева, учитель английского языка из Буйнакска Рашия Османова и учитель английского языка из Махачкалы Шуайнат Хаштихова.