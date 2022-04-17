ЗАМАНА - Лучших учителей 2022 года наградили в Дагестане

Лучших учителей 2022 года наградили в Дагестане

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17 апреля, 2022. Воскресенье 03:26

Лучших учителей 2022 года наградили в Дагестане

Лучших учителей 2022 года наградили в Дагестане
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✔️Церемония награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса «Учитель года РД - 2022» прошла в Русском драматическом театре.

?В торжественном закрытии приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов, председатель Комитета по образованию и науке Народного собрания РД Елена Павлюченко, врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, ректоры вузов и все участники состязания.

?‍?Учителем года Дагестана в 2022 году признана учитель русского языка и литературы Многопрофильного лицея № 14 Каспийска Олеся Петрова.

?Призерами стали учитель химии и биологии из Каякенткого района Фатима Магомедова, учитель ИЗО из Махачкалы Асият Кабукаева, учитель английского языка из Буйнакска Рашия Османова и учитель английского языка из Махачкалы Шуайнат Хаштихова.

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