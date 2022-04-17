ЗАМАНА - В Хасавюрте прошла торжественная церемония открытия Всероссийской акции «Вахта памяти – 2022»

В Хасавюрте прошла торжественная церемония открытия Всероссийской акции «Вахта памяти – 2022»

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17 апреля, 2022. Воскресенье 03:25

Накануне, 15 апреля, в городе Хасавюрте прошла торжественная церемония открытия Всероссийской акции «Вахта памяти – 2022».

В Хасавюрте прошла торжественная церемония открытия Всероссийской акции «Вахта памяти – 2022»
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В акции принял участие министр по делам молодёжи РД Камил Саидов. Он отметил важность данного мероприятия: «Я очень рад что, Дагестан продолжает традиции, которые заложены первыми поисковиками-ветеранами Великой Отечественной войны. Огромная благодарность Хайбуле Умарову за вклад и развитие поисковой деятельности в Дагестане. Участвуя в поисках, молодые люди получают необходимые знания, приобретают социальные навыки и развиваются всесторонне. Объединив усилия школы, общества и государства мы сможем воспитать достойную, надёжную молодёжь, которая будет ощущать свою неразрывную связь с историей и судьбой России».


В ходе мероприятия прошла церемония возложения цветов к памятнику. Также Камил Саидов встретился с поисковым отрядом «Кавказ» и посетил небольшую выставку экспонатов, которые отряд привёз с поисковых работ.

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