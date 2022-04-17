ЗАМАНА - В Дагестане волонтеры помогают населению в онлайн-голосовании за объекты благоустройства

В Дагестане волонтеры помогают населению в онлайн-голосовании за объекты благоустройства

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17 апреля, 2022. Воскресенье 03:25

Стартовало Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства, которое пройдет до 30 мая. Участвовать в голосовании могут граждане РФ старше 14 лет.

В Дагестане волонтеры помогают населению в онлайн-голосовании за объекты благоустройства
Информация

На голосование вынесены как объекты благоустройства – общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе.


В проведении голосования на платформе za.gorodsreda.ru помогают волонтеры. Они отвечают на вопросы населения о проекте, объектах голосования и показывают, как пройти его в онлайн-формате. Стоит отметить, что волонтеры могут принять участие в мотивационной программе, которая позволит им получить до 3000 бонусных баллов. Их впоследствии можно будет обменять на бонусы от партнеров проекта — стажировки, экскурсии, доступы к уникальным курсам. Наиболее инициативные волонтеры получат возможность отправиться в образовательно-туристическое путешествие по России. Для участия в программе необходимо выполнить ряд заданий в личном кабинете платформы «Другое дело».


Добавим, что Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства реализуется в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда».

 

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