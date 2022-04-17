ЗАМАНА - Комментарий Энрика Муслимова к Хадж компании 2022 года

Комментарий Энрика Муслимова к Хадж компании 2022 года

Автор
17 апреля, 2022. Воскресенье 03:23

В 2022 году миллион паломников в отличии от двух предыдущих пандемийных лет смогут совершить Хадж. Это 40% от объемов прежних лет.

Комментарий Энрика Муслимова к Хадж компании 2022 года
Информация

«Саудовская Аравия заявила, что в этом году готова принять 1 миллион человек на хадж, включая своих граждан. Она также установила ряд обязательных требований в этом году. Паломники должны быть моложе 65 лет и иметь прививки от COVID-19, одобренные министерством здравоохранения Королевства. Все паломники должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов с момента отправления. Также следует отметить, что Саудовская Аравия признаёт российскую вакцину. Однако пока не известно какую квоту получит Российская Федерация», - сказал Энрик Муслимов.  

Министр также напомнил, что традиционно самыми активными паломниками Российской Федерации являются дагестанцы.

«Ранее в 2019 году квота на хадж для России составляла 20500 человек и была в последующем увеличена ещё на 5000 человек.  Из них для Республики Дагестан выделялась квота на 8600 человек с дополнительным увеличением до 9600 человек. В начале 2020 года также была достигнута договорённость с КСА, что Российская Федерация будет получать ежегодную квоту в размере 25000 человек, однако в связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия запретила большое паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине для иностранных граждан. Были ограничения в совершении хаджа и для самих саудовцев. Два года паломничество проходило без участия иностранных граждан».

Также сообщается, что общая квота Саудовской Аравией будет распределена следующим образом, 850000 человек для иностранцев и 150000 для местного населения. В связи с тем, что осталось мало времени для организации хадж компании 2022 года «Марва-Тур» начала предварительную запись для желающих совершить паломничество дагестанцев. Отмечается, что всем желающим необходимо своевременно пройти вакцинацию.

Прочитано 12 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top