Комментарий Энрика Муслимова к Хадж компании 2022 года

В 2022 году миллион паломников в отличии от двух предыдущих пандемийных лет смогут совершить Хадж. Это 40% от объемов прежних лет.

«Саудовская Аравия заявила, что в этом году готова принять 1 миллион человек на хадж, включая своих граждан. Она также установила ряд обязательных требований в этом году. Паломники должны быть моложе 65 лет и иметь прививки от COVID-19, одобренные министерством здравоохранения Королевства. Все паломники должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов с момента отправления. Также следует отметить, что Саудовская Аравия признаёт российскую вакцину. Однако пока не известно какую квоту получит Российская Федерация», - сказал Энрик Муслимов.

Министр также напомнил, что традиционно самыми активными паломниками Российской Федерации являются дагестанцы.

«Ранее в 2019 году квота на хадж для России составляла 20500 человек и была в последующем увеличена ещё на 5000 человек. Из них для Республики Дагестан выделялась квота на 8600 человек с дополнительным увеличением до 9600 человек. В начале 2020 года также была достигнута договорённость с КСА, что Российская Федерация будет получать ежегодную квоту в размере 25000 человек, однако в связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия запретила большое паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине для иностранных граждан. Были ограничения в совершении хаджа и для самих саудовцев. Два года паломничество проходило без участия иностранных граждан».

Также сообщается, что общая квота Саудовской Аравией будет распределена следующим образом, 850000 человек для иностранцев и 150000 для местного населения. В связи с тем, что осталось мало времени для организации хадж компании 2022 года «Марва-Тур» начала предварительную запись для желающих совершить паломничество дагестанцев. Отмечается, что всем желающим необходимо своевременно пройти вакцинацию.