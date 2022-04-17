ЗАМАНА - Сотрудники дагестанских предприятий: Работали, работаем и будем работать!

Сотрудники дагестанских предприятий: Работали, работаем и будем работать!

Автор
17 апреля, 2022. Воскресенье 03:22

Сегодня в нашем ролике дагестанский коньяк — один из самых популярных в России. Традиции коньячного производства в регионе хранятся с XIX века, а рецептура знаменитых марок не меняется с момента их разработки в 1960-х годах.

Сотрудники дагестанских предприятий: Работали, работаем и будем работать!
Информация

Лидер отрасли — Кизлярский коньячный завод, ежегодно выпускающий 6 млн литров продукции. Отступать от поставленной планки сотрудники завода не намерены и, судя по настроению, готовы наращивать объёмы.

Не сбавляют оборотов и работники Каспийского завода стекловолокна, который является одним из крупных инвестиционных проектов региона. Предприятие работает в полную смену 7 дней в неделю. По словам руководства завода,

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top