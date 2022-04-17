Сотрудники дагестанских предприятий: Работали, работаем и будем работать!

Сегодня в нашем ролике дагестанский коньяк — один из самых популярных в России. Традиции коньячного производства в регионе хранятся с XIX века, а рецептура знаменитых марок не меняется с момента их разработки в 1960-х годах.