Лидер отрасли — Кизлярский коньячный завод, ежегодно выпускающий 6 млн литров продукции. Отступать от поставленной планки сотрудники завода не намерены и, судя по настроению, готовы наращивать объёмы.
Не сбавляют оборотов и работники Каспийского завода стекловолокна, который является одним из крупных инвестиционных проектов региона. Предприятие работает в полную смену 7 дней в неделю. По словам руководства завода,
Сотрудники дагестанских предприятий: Работали, работаем и будем работать!
- Автор Дарья
- 17 апреля, 2022. Воскресенье 03:22
Сегодня в нашем ролике дагестанский коньяк — один из самых популярных в России. Традиции коньячного производства в регионе хранятся с XIX века, а рецептура знаменитых марок не меняется с момента их разработки в 1960-х годах.
Лидер отрасли — Кизлярский коньячный завод, ежегодно выпускающий 6 млн литров продукции. Отступать от поставленной планки сотрудники завода не намерены и, судя по настроению, готовы наращивать объёмы.
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