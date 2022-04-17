ЗАМАНА - Активисты «Единой России» и молодогвардейцы провели субботник по благоустройству воинских захоронений

Активисты «Единой России» и молодогвардейцы провели субботник по благоустройству воинских захоронений

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17 апреля, 2022. Воскресенье 03:21

16 апреля активисты Регионального отделения «Единой России», «Молодой Гвардии» и волонтеры провели субботник по благоустройству мемориалов и воинских захоронений на старом русском кладбище в Махачкале.

Активисты «Единой России» и молодогвардейцы провели субботник по благоустройству воинских захоронений
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Он состоялся в рамках партийного проекта «Историческая память». Воинское кладбище является одним из крупнейших в городе, на его территории похоронены бойцы Красной Армии, раненые во время Великой Отечественной войны и умершие в госпиталях города. Общее количество захоронений на кладбище более 1100. Среди прочих объектов памяти активисты привели в порядок захоронения Героя Советского Союза, гвардии майора, советского летчика-истребителя Валентина Эмирова и братскую могилу трагически погибшего при воздушной катастрофе летного экипажа под командованием Кавалера орденов «Красного знамени» и «Красной звезды» капитана Балашева в составе 6 летчиков на территории старого русского кладбища. Участники убрали мусор, обновили старую краску, очистили от пыли и грязи памятники, мемориальные плиты, стелы и памятные знаки. По словам заместителя руководителя Регионального исполнительного комитета «Единой России», лидера молодогвардейцев республики Сергея Никитина, в наши дни, когда предпринимаются  попытки переписать историю Великой Отечественной войны, особенно важно привлекать подрастающее поколение к патриотическим акциям и отдавать дань уважения подвигу советских солдат. «Территория памятников должна всегда содержаться в порядке, ведь тем самым мы сохраняем и защищаем объекты, обладающих культурной ценностью. Надо показывать подрастающему поколению важность сохранения исторической памяти, проявления уважения и почитания наших Героев, великих людей страны. Нельзя позволять это обесценить», — считает Никитин. Стоит отметить, что субботники пройдут во всех местных отделениях партии в целях сохранения объектов памяти и наследия, а также содействия патриотическому воспитанию молодежи.

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