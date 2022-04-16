Открывая совещание Муслим Телякавов рассказал, что на предварительное рассмотрение по увековечению памяти инициативными группами было внесено восемь заслуженных дагестанцев.

Далее секретарь комиссии зачитал список заслуженных лиц, а также их достижения и заслуги перед Родиной. В список выдающихся дагестанцев включены первый российский военнослужащий, героически погибший в ходе спеоперации по защите Донецкой народной республики Нурмагомед Гаджимагомедов, заслуженный врач Республики Дагестан Машидат Хайрудинова Аслудиновны, заслуженный учитель Республики Дагестан Гайирбег Гусейнов, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды Идрис Идрисов и другие.

После оглашения списка члены Комиссии единогласно проголосовали за увековечение памяти о поступке Нурмагомеда Гаджимагомедова. Его имя будет присвоено одной из улиц города Махачкалы и муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Лакского района, а также будет установлена памятная плита на мемориальном комплексе «Наши герои» в селе Кумух.

Именем заслуженного врача Машидат Хайрудиновой будет названо государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканская детская больница восстановительного лечения», где она являлась первым руководителем.

А память об участнике Великой Отечественной войны Идрисе Идрисове увековечат путем присвоения его имени отрезку дороги между улицами Завокзальная и 40 лет Октября города Хасавюрта, приурочив данное мероприятие к 100-летию со дня его рождения (9 мая 2022 года).

Подводя итоги заседания Телякавов отметил, что это долг каждого дагестанца - чтить и помнить подвиги земляков, которые оставили след в истории не только республики, но и всей страны.