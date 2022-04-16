Сегодня стартует онлайн-голосование за объекты для благоустройства городов

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством цифрового развития Российской Федерации, AHO «Национальные приоритеты» и AHO «Диалог Регионы» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются мероприятия по вовлечению населения в формирование комфортной городской среды.

Для вовлечения жителей в решение вопросов городской среды создана единая федеральная платформа для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году.

Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая 2022 года во всех субъектах Российской Федерации.

«Благодаря созданию простых и доступных условий участия жителей в вопросах благоустройства любой житель страны старше 14 лет может принять участие в голосовании. В этом году мы ожидаем, что ещё больше граждан проявят интерес к платформе и новым архитектурным решениям по повышению комфорта жизни в своих городах», – отметил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно:

- на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, Мое будущее» на сайте вашего муниципалитета;

- через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Так, в Республике Дагестан в онлайн-голосовании на федеральной платформе примут участие девять городов: Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дагестанские Огни, Дербент, Буйнакск, Кизляр, Кизилюрт и Хасавюрт. Из предложенных 72 объектов планируется отобрать 25 общественных пространств для их благоустройства в 2023 году.