Медаль «За боевое отличие» вручили Зухрабу Алиеву из села Зубанчи

За инициативу, усердие, отличие, проявленное в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции на Украине, медалью «За боевое отличие», прямо на передовой, награжден военнослужащий ВС РФ Зухраб Алиев.

Зухраб Алиев, уроженец села Зубанчи Дахадаевского района. После окончания местной школы поступил в Саратовский институт внутренних войск МВД РФ, где был командиром отделения, заместителем командира взвода.

Во время учебы в школе и в институте принимал активное участие в проводимых спортивных мероприятиях. За спортивные достижения во время учебы в институте получил звание кандидата в мастера спорта, по вольной борьбе.

После окончания учебы в институте был направлен в Дальневосточный военный округ для прохождения дальнейшей военной службы, в должности командира взвода учебного батальона.

С 2013 по 2015 гг был командиром учебной роты, с 2015 по 2017 годы начальником учебного центра Внутренних войск Дальневосточного военного округа. С декабря 2017 года по настоящее время 1- й заместитель командира части войск Национальной гвардии города Хабаровск.

Зухраб успешно совмещает службу со спортом, является трехкратным чемпионом Хабаровского края по ММА, чемпионом по панкратиону Дальневосточного федерального округа и других спортивных состязаний.

В рамках реализации проекта «Выпускник – гордость школы!», местная школа собрала материал о Зухрабе, и оформила стенд в фойе школы.

Сегодня Зухраб Алиев принимает участие в военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Дома его ждут родители, жена и сын. Источник: http://selskayajizn.ru/news/media/2022/4/15/medal-za-boevoe-otlichie-vruchili-zuhrabu-alievu-iz-sela-zubanchi/

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