ЗАМАНА - Медаль «За боевое отличие» вручили Зухрабу Алиеву из села Зубанчи

Медаль «За боевое отличие» вручили Зухрабу Алиеву из села Зубанчи

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16 апреля, 2022. Суббота 01:23
Медаль «За боевое отличие» вручили Зухрабу Алиеву из села Зубанчи

За инициативу, усердие, отличие, проявленное в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции на Украине, медалью «За боевое отличие», прямо на передовой, награжден военнослужащий ВС РФ Зухраб Алиев.

Медаль «За боевое отличие» вручили Зухрабу Алиеву из села Зубанчи
Информация

Зухраб Алиев, уроженец села Зубанчи Дахадаевского района. После окончания местной школы поступил в Саратовский институт внутренних войск МВД РФ, где был командиром отделения, заместителем командира взвода.

Во время учебы в школе и в институте принимал активное участие в проводимых спортивных мероприятиях. За спортивные достижения во время учебы в институте получил звание кандидата в мастера спорта, по вольной борьбе.

После окончания учебы в институте был направлен в Дальневосточный военный округ для прохождения дальнейшей военной службы, в должности командира взвода учебного батальона.

С 2013 по 2015 гг был командиром учебной роты, с 2015 по 2017 годы начальником учебного центра Внутренних войск Дальневосточного военного округа. С декабря 2017 года по настоящее время 1- й заместитель командира части войск Национальной гвардии города Хабаровск.

Зухраб успешно совмещает службу со спортом, является трехкратным чемпионом Хабаровского края по ММА, чемпионом по панкратиону Дальневосточного федерального округа и других спортивных состязаний.

В рамках реализации проекта «Выпускник – гордость школы!», местная школа собрала материал о Зухрабе, и оформила стенд в фойе школы.

Сегодня Зухраб Алиев принимает участие в военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Дома его ждут родители, жена и сын. Источник: http://selskayajizn.ru/news/media/2022/4/15/medal-za-boevoe-otlichie-vruchili-zuhrabu-alievu-iz-sela-zubanchi/
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