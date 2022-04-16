ЗАМАНА - Эдуард Уразаев: Улучшение позиций Главы Дагестана в медиарейтинге губернаторов способствует росту его авторитета

Эдуард Уразаев: Улучшение позиций Главы Дагестана в медиарейтинге губернаторов способствует росту его авторитета

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16 апреля, 2022. Суббота 01:22

Новость о подъёме на 20 позиций в медиарейтинге губернаторов Главы Дагестана Сергея Меликова прокомментировал политолог Эдуард Уразаев:

Эдуард Уразаев: Улучшение позиций Главы Дагестана в медиарейтинге губернаторов способствует росту его авторитета
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«Существенное улучшение позиций в медиарейтинге за март отражает не только его активность, но и способствует росту авторитета как внутри республики, так и на федеральном уровне.

Отрадно, что в осложнившейся общественно-политической и социально-экономической ситуации, вызванной санкциями со стороны стран Запада и условиями проведения специальной военной операции на Украине, когда возрастает роль руководителей регионов страны, Сергей Меликов проявил себя ответственным и эффективным управленцем на многих направлениях своей деятельности. Это не осталось незамеченным журналистами и выразилось в значительном росте числа упоминаний его имени в СМИ и росте медиаиндекса, отражающего в том числе позитивное для общества содержание сообщений о мероприятиях с участием Главы Дагестана.

Это касается не только решения актуальных вопросов в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и других отраслях, но и во встречах с родными и близкими погибших в ходе специальной военной операции в создании фонда помощи их семьям, организации сбора и передачи гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Также Меликов в марте продолжил серию встреч с руководством федеральных министерств и ведомств, в которых ему удалось договориться о совместной реализации ряда проектов, важных для социально-экономического развития Дагестана.

Примечательно, что Глава Дагестана поднялся в рейтинге губернаторов компании «Медиалогия» на 20 позиций по итогам марта не в результате экстравагантных заявлений и популистских обещаний, а за счёт многогранной и скрупулезной работы на конкретный результат».

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