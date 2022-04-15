Представитель Буйнакского района навестил в Ростовском госпитале раненных в ходе спецоперации

Ранее, в своем телеграм–канале Глава Буйнакского района Камиль Изиев сообщал о том, что в Ростов направлены представители муниципалитета для оказания помощи военным, находящимся в госпитале.

Заместитель Главы района Камил Умаханов посетил окружной военный клинический госпиталь в городе Ростове, где проходят лечения военнослужащие из нашей республики, в частности из Буйнакского района, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине.

«Мы приехали сюда, чтобы поддержать ребят в трудную минуту, сказать им слова уважения и благодарности за мужество и патриотизм», — говорит Камил Умаханов.

Без преувеличения наши парни — пример для многих. Никто из них не смалодушничал, не оставил боевых позиций. Они достойно сражаются, плечом к плечу», — говорит командир второго инженерного взвода Артем Булгаков.

Ребята в хорошем расположении духа, улыбаются, многие рвутся обратно на передовую к своим товарищам!

Чем больше больничных палат, тем больше боли. Нашей, общей. Что сказать? Жизнь у них только начинается. Другая, вторая.

Также, в рамках поездки Камил Умаханов встретился с представителем Дагестанской диаспоры в Ростове Гаджи Мирзоевым. Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2022/4/15/predstavitel-bujnakskogo-rajona-navestil-v-rostovskom-gospitale-ranennyih-v-hode-spetsoperatsii/

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