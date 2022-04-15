Инициативу подхватили советы женщин муниципалитетов и, вложив в каждую посылку тепло женщин-матерей, которые с трепетом и любовью собирали их.
В рамках акции с подарками для военнослужащих от женсоветов районов и городов, матерей, детских организаций республики посетили Военный госпиталь в г. Ростов-на-Дону председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, член Президиума Союза женщин Дагестана, начальник отдела Министерства по национальной политике и делам религий РД Хасайбат Валиева, член Интербригады Дагестана, член Союза женщин Дагестана, Народная артистка Дагестана Зульфия Ильясова.
Женщины тепло пообщались с ребятами и передали гостиницы от матерей и детей Дагестана. Очень тепло встретили делегацию женщин Дагестана руководство госпиталя в лице его начальника и заместителя, врачи и медперсонал, которые передали слова благодарности всем, кто оказал поддержку нашим ребятам.
На 20-тонной машине женщины кроме подарков привезли 11 тонн бутилированной воды. Большую поддержку оказали министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов и администрация Хасавюртовского района.
Организаторы акции выражают благодарность всем, кто помог в ее проведении.