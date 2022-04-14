Во встрече также принял участие руководитель Дербентского межрайонного природоохранного прокурора Михаил Лихачев, а также работники двух межрайонных природоохранных прокуратур, которые входят в состав Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В Махачкалинской природоохранной прокуратуре состоялась встреча с представителями СМИ
- Автор Дарья
- 14 апреля, 2022. Четверг 14:56
Сегодня руководитель Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры Максим Макашев встретился с журналистами республиканских СМИ.
Началась встреча с показа фильма о деятельность Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
После просмотра фильма Максим Макашов рассказал о деятельности и задачах надзорного органа в Дагестане, о взаимодействии с органами государственной власти региона, о выявляемых нарушениях природоохранного законодательства, а также о принимаемых мерах по защите прав граждан на благоприятную окружающую среду в нашей республике.
В ходе встречи руководители двух межрайонных природоохранных прокуратур ответили на интересующие журналистов вопросы, которые касались охраны водных, природных, биологических ресурсов Дагестана.
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