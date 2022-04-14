Сегодня руководитель Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры Максим Макашев встретился с журналистами республиканских СМИ.

Во встрече также принял участие руководитель Дербентского межрайонного природоохранного прокурора Михаил Лихачев, а также работники двух межрайонных природоохранных прокуратур, которые входят в состав Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Началась встреча с показа фильма о деятельность Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

После просмотра фильма Максим Макашов рассказал о деятельности и задачах надзорного органа в Дагестане, о взаимодействии с органами государственной власти региона, о выявляемых нарушениях природоохранного законодательства, а также о принимаемых мерах по защите прав граждан на благоприятную окружающую среду в нашей республике.

В ходе встречи руководители двух межрайонных природоохранных прокуратур ответили на интересующие журналистов вопросы, которые касались охраны водных, природных, биологических ресурсов Дагестана.

Бвло отмечено, что 20 сентября 2021 года,

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 01.07.2021 №45-ш И.В. Краснова

в составе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры начали работу Махачкалинская и Дербентская межрайонные природоохранные прокуратуры.



За столь непродолжительное время межрайонными прокуратурами проведены проверки, по результатам которых выявлены многочисленные нарушения законодательства.

К примеру, Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере обращения с отходами.



Установлено, что органами местного самоуправления Дербентского района места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Геджух в соответствии с требованиями законодательства - не обустроены.

В целях устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд.



Дербентским районным судом требования прокурора удовлетворены. На муниципальное образование возложена обязанность принять меры по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения.

Устранение нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры.



Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращению общественной экологической организации, в ходе которой выявила незаконную рубку зеленых насаждений на территории Хасавюртовского лесничества Республики Дагестан.

Установлено, что ненадлежащее исполнение обязанностей государственным лесным инспектором, который не осуществлял патрулирование закрепленной территории, привело к незаконной вырубке 334 дерева различных пород.



В результате браконьерской рубки деревьев лесному фонду причинен ущерб на сумму более 22 млн рублей.