ЗАМАНА - Учреждения культуры Дагестана присоединятся к акции «Открытый занавес»

Учреждения культуры Дагестана присоединятся к акции «Открытый занавес»

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14 апреля, 2022. Четверг 14:55

Масштабная благотворительная акция «Открытый занавес», организованная Министерством культуры Российской Федерации, и стартовавшая 2 апреля, стремительно набирает обороты.

Учреждения культуры Дагестана присоединятся к акции «Открытый занавес»
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К ней активно присоединяются театральные и концертные учреждения по всей стране, которые проводят мероприятия в поддержку граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР, семей военнослужащих, членов молодежных, волонтерских и ветеранских организаций. Не остаются в стороне и ведущие учреждения культуры нашего региона.

  • Так, 17 апреля в 17:00 Русский драматический театр им.М.Горького представит зрителям драму «Мальчики» В. Розова по мотивам романа «Братья Карамазовы».

         Ссылка на покупку билетов: https://dagrusteatr.ru/page/prodazha_biletov/#event/1459147

  • 22 апреля в 14:00 в Даргинском музыкально-драматическом театре им.О.Батырая пройдёт показ детского спектакля «Глаз великана».

        Ссылка на покупку билетов: http://dargoteatr.ru/#event/1460873

  • 28 апреля в 19:00 в Кумыкском театре состоится концерт мастеров сцены Республики Дагестан. В программе, подготовленной артистами Дагестанской филармонии им.Т.Мурадова: произведения русских, западно-европейских композиторов, музыка народов Дагестана и Кавказа.

        Ссылка на покупку билетов: https://quicktickets.ru/mahachkala-filarmoniya-muradova/s60

  • 29 апреля в 15:00 Лезгинский музыкально-драматический театр им.С.Стальского представит дербентцам спектакль «Обреченная» по пьесе Б.Шадыжева «Золотой укол».

        Ссылка на покупку билетов: https://lezgi-teatr.ru/#event/1468741 *вскоре к акции присоединятся и другие учреждения культуры республики. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены в созданный по поручению Главы РД С. Меликова Дагестанский региональный социальный Фонд «Все вместе» для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

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