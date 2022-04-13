ЗАМАНА - Депутаты Госдумы вручили проходящим лечение росгвардейцам госнаграды

Депутаты Госдумы вручили проходящим лечение росгвардейцам госнаграды

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13 апреля, 2022. Среда 22:16

Сегодня, 13 апреля, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместитель директора Росгвардии Игорь Ильяш, а также члены Комитета Абдулхаким Гаджиев и Бекхан Барахоев посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии. Делегация встретилась с ранеными участниками военной спецоперации на Украине.

Депутаты Госдумы вручили проходящим лечение росгвардейцам госнаграды
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Военнослужащим были вручены госнаграды, Благодарности Комитета и ценные подарки. Им также выразили благодарность за проявленное мужество, героизм и пожелали им скорейшего выздоровления. Указом Президента РФ за мужество и самоотверженность росгвардейцы были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу» и орденами Мужества.

Напомним, что ранее по инициативе генерал-майора полиции Абдулхакима Гаджиева и по поручению Главы РД Сергея Меликова военнослужащим госпиталя были переданы продуктовые наборы, аппараты Елизарова, спортивная одежда, мобильные телефоны, молитвенные коврики и другие необходимые предметы.

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