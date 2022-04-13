Военнослужащим были вручены госнаграды, Благодарности Комитета и ценные подарки. Им также выразили благодарность за проявленное мужество, героизм и пожелали им скорейшего выздоровления. Указом Президента РФ за мужество и самоотверженность росгвардейцы были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу» и орденами Мужества.
Напомним, что ранее по инициативе генерал-майора полиции Абдулхакима Гаджиева и по поручению Главы РД Сергея Меликова военнослужащим госпиталя были переданы продуктовые наборы, аппараты Елизарова, спортивная одежда, мобильные телефоны, молитвенные коврики и другие необходимые предметы.