В московском «Шатре Рамадана» прошел вечер Дагестана

Собравшихся поприветствовал постоянный представитель Республики Дагестан при президенте Российской Федерации Владислав Толстюк. Он напомнил, что в этот священный месяц особое внимание уделяют своему поведению, своей духовности, близким и родным, относятся ко всем людям так, как к себе самому. В каждом доме мусульманина в этот месяц царит особая атмосфера, когда люди прощают друг друга, помогают и поддерживают слабого, больного, нуждающегося, когда стараются максимально приблизиться к Всевышнему.

Затем постпред зачитал приветствие гостям вечера от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова. «В этом году месяц поста проходит в непростой для всего мира период, когда особенно важно проявить милосердие, заботу и терпимость. Сегодняшние события подтверждают, что сила нашей Отчизны именно в ее многонациональном народе, в сплоченности людей и их беспримерной любви к родному краю.

Благодарю каждого из вас за поддержку российского воинства. Искренние, идущие от сердца напутствия в эти тяжелые дни помогают солдатам и офицерам с честью защищать Родину, вселяют в них уверенность в своей ратной силе и нравственной правоте», – говорилось в тексте приветствия.

В коллективном разговении приняли участие депутат Госдумы Султан Хамзаев, заместитель муфтия Дагестана Шамиль Алиханов, общественные и политические деятели, представители духовенства, бизнеса, творческой интеллигенции, медицины, преподавательской среды и молодежи.

Отметим, что Шатер Рамадана – это ежегодный культурно-просветительский проект, организуемый Духовным управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и Правительства Москвы. В священном месяце Рамадан шатер размещается на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе.