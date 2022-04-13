ЗАМАНА - Бизнес-омбудсмен Дагестана напоминает предпринимателям о необходимости соблюдения масочного режима

Бизнес-омбудсмен Дагестана напоминает предпринимателям о необходимости соблюдения масочного режима

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13 апреля, 2022. Среда 01:37

Сегодня,12 апреля Глава Республики Дагестан Сергей Меликов провел заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе.

Бизнес-омбудсмен Дагестана напоминает предпринимателям о необходимости соблюдения масочного режима
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По словам руководителя субъекта, в целом показатели вселяют определенный оптимизм и свидетельствуют в пользу того, что принятые ранее решения о снятии ряда ограничений были правильными.

При этом, Глава Республики Сергей Меликов подчеркнул, что в дни майских праздников, в том числе и религиозных, ношение масок на массовых мероприятиях должно быть обязательным. Необходимо соблюдать и другие меры предосторожности: продолжить дезинфекцию общественных учреждений, объектов, оказывающих услуги населению, в том числе кафе и ресторанов.

«Благодарю предпринимателей за соблюдение ограничительных мер, которые позволили добиться положительной динамики в борьбе с коронавирусом и призываю всех продолжать соблюдать все санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора, сохранить масочный режим в местах массового скопления людей и проводить дезинфекцию помещений. Это особенно важно и актуально в преддверии праздников» — отметил бизнес-омбудсмен Дагестана Мурад Далгатов

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