Можно лишь представить, каково это – получать высокие награды за погибшего близкого. Здесь и боль потери, и гордость за любимого человека, выполнившего свой долг.
Камиль Изиев выразил слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Он отметил, что приняв решение посвятить свою жизнь служению Родине, наши ребята до последнего дня оставались верными воинской присяге и долгу.
«Достойные воины нашей страны, они до конца были верны присяге, мужественно и самоотверженно служили своему Отечеству. В это тяжелое время мы искренне скорбим и сопереживаем вместе с вами», — сказал Камиль Изиев.
Перед собравшимися военный комиссар Буйнакского района Гайдар Раджабов зачитал Указы Президента России о награждении, Камиль Изиев подошел к сыну Казима Магомедзапиру Мурадову и вдове Мусалима Марьям Солтанмурадовой и вручил награды.
Соболезнование и слова признательности выразили и присутствующие на встрече заместители главы, начальники структурных подразделений администрации.