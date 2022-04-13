В Буйнакском районе родным погибших военнослужащих на Украине вручили ордена Мужества

Родным Казима Мурадова из селения Эрпели и Мусалима Солтанмурадова из селения Нижнее Казанище, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, Главой Буйнакского района Камилем Изиевым были вручены ордена Мужества, которым они были представлены посмертно.

Можно лишь представить, каково это – получать высокие награды за погибшего близкого. Здесь и боль потери, и гордость за любимого человека, выполнившего свой долг.

Камиль Изиев выразил слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Он отметил, что приняв решение посвятить свою жизнь служению Родине, наши ребята до последнего дня оставались верными воинской присяге и долгу.

«Достойные воины нашей страны, они до конца были верны присяге, мужественно и самоотверженно служили своему Отечеству. В это тяжелое время мы искренне скорбим и сопереживаем вместе с вами», — сказал Камиль Изиев.

Перед собравшимися военный комиссар Буйнакского района Гайдар Раджабов зачитал Указы Президента России о награждении, Камиль Изиев подошел к сыну Казима Магомедзапиру Мурадову и вдове Мусалима Марьям Солтанмурадовой и вручил награды.

Соболезнование и слова признательности выразили и присутствующие на встрече заместители главы, начальники структурных подразделений администрации. Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2022/4/12/v-bujnakskom-rajone-rodnyim-pogibshih-voennosluzhaschih-na-ukraine-vruchili-ordena-muzhestva/

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