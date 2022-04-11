КРОВАВАЯ ПРОВОКАЦИЯ РАДИ «ПОБЕДЫ»

Удар по железнодорожному вокзалу Краматорска — безусловная трагедия. Нужно понимать, что в ДНР воспринимают людей на подконтрольной Киеву территории Донбасса своими. Не существует разделения на «они» и «мы». Чего нельзя сказать об отношении к людям из Донбасса на Украине, где донецкая прописка воспринималась как «красная тряпка» — повод задать пару лишних вопросов на тему любви к Украине. Свидетельств этому предостаточно.

Трагедия в Краматорске абсолютно вписывается в тактику украинской стороны. Киев осознает, что военную победу одержать не может. Зато есть возможность через информацию и санкции надавить на Российскую Федерацию, заставить Москву подписать некий документ, который в медиа будет подан как победа Украины. Массовые гибели мирных жителей способствуют этому.

«В Офисе Президента понимают, что получить перемирие и промежуточный мирный документ от России, который устроит Зеленского, можно двумя способами.

- через кейс трагедии, катастроф, ЧП и т.д. (обвинят в этом РФ, что-то наподобие Бучи и Краматорска). Сейчас ОП уже работает над тем, чтобы Запад вынудил Россию остановить бои и наступление. Также идет полным ходом информационная кампания по "демонизации соперника". Кстати очень хорошая информационная стратегия», — пишет украинский Telegram-канала "Легитимный".

Второй способ авторам канала кажется менее реальным — военная победа, то есть контрнаступление ВСУ и последующее подписание мирного документа. В нынешних реалиях это невозможно, так как у Киева банально нет сил и средств для этого. Зато есть неиссякаемый ресурс в виде кровавых провокаций. Не нужно быть экспертом, чтобы это предсказать.

И ведь многое говорит о том, что это именно ВСУ ударили по Краматорску. Почерк уж слишком читаем и узнаваем. Не буду расписывать чужие разоблачения с техническими данными. Это сделали уже за меня более компетентные люди. Я же расскажу то, что мне удалось узнать от очевидцев событий, которые по объективным причинам пожелали остаться инкогнито. Люди по ту сторону фронта осознают, кто находится у руля, поэтому предпочитают скрывать свои личности, чтобы сказать правду вслух.

Долгое время украинские власти не задумывались об эвакуации мирных жителей. Это видно по Мариуполю, когда большинство местных остались в городе, в самой гуще событий. Можно вспомнить заявление мэра Харькова, который также не стал организовывать централизованную эвакуацию, а сказал, что это «святой выбор каждого — уезжать или нет». Аналогичная ситуация происходила и в донбасских городах, которые пока ещё находятся под контролем ВСУ. И всё же в один момент городские власти сообщили, что на железнодорожном вокзале Краматорска будут эвакуационные поезда во Львов. Причём нужно отметить, что собирали людей, не только проживающих непосредственно в Краматорске, но и из других городов Донбасса.

Было два поезда на 10:00 и 16:00. Мои источники были на месте к 10 утра. Долгое время состав не отправлялся. По громкоговорителю сообщалось, что отбытие переносится. Повторялось это несколько раз. Параллельно с этим людей приглашали подойти на перрон. Активно зазывали людей в одну точку, будто искусственно подготавливая массовое скопление пассажиров. И после был нанесён удар.

Нечто подобное уже видели во время удара по центру Донецка, когда также массовые убийства были результатом удара «Точки-У». И логику ВСУ тут понять можно. Для Киева проживающие в ЛДНР люди — враги. Это люди с другой идеологией, которые не станут мириться с тем, что творит украинская власть. Поэтому убийство мирных жителей вполне вписывается в логику Киева. Но для чего ЛДНР бить по скоплению мирных жителей в подконтрольных Киеву городах Донбасса? О том, что на ж/д-вокзале собираются люди, было известно заранее. Паблики, информационные ресурсы и другие медиа показывали картинки с толпящимися в Краматорске людьми. Удар по скоплению людей, очевидно, станет поводом для обвинений не только в адрес ДНР, но и России. Тем более, что в скором времени республиканские власти намерены вернуть контроль над этими населёнными пунктами. Подобные атаки могут настроить местное население против ДНР, что, безусловно, на руку Киеву. Тактика выжженной земли, не иначе.

И теперь мне хочется вернуться к тому, с чего я начал. Трагедия в Краматорске — не чужая для ДНР. Это в том числе и наше горе, так как мы не разделяем жителей Донбасса на «они» и «мы». В то же время на Украине всегда было предвзятое отношение к донбассовцам. Не смогли забыть непокорность во время событий весны 2014 года. Референдум 11 мая всё так же является раздражающим фактором. И понятное дело, что на ж/д-вокзале погибли не только те, кто 8 лет назад голосовал за независимость Донбасса.

Снаряды не выбирают, кого убивать. Это делают украинские власти с подачи хозяев, которые буквально вчера прибыли в Киев и Бучу, а тут такой «подарок» для очередной медиа-кампании. А это значит новые сюжеты о «кровавых бесчинствах», пламенные речи, скорбящие лица Зеленского и окружения, поставки вооружения и санкции в отношении России. Всё это мы уже видели неоднократно, не только в Донбассе, но и в других уголках мира. Почерк уж слишком узнаваем, только жаль, что общество не видит этого. Жаль, что нет нового Ассанжа, который бы показал всему миру, кто стоит за кровавыми провокациями во всем мире.