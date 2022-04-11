России придется идти до конца

«Худой мир всегда лучше доброй войны». Еще некоторое время назад данное крылатое выражение рассматривалось как аксиома. Конечно, куда менее безопасно вводить в отношении «недружественных» государств санкции, обмениваться взаимными угрозами и ультиматумами. Дипломатия, даже очень агрессивная, как правило не приводит к потерям среди населения. Война – это совсем другое. История любой победы написана кровью. Не только кровью солдат, но и кровью мирных жителей.

Разумеется, война – это крайняя степень эскалации любого конфликта, и задача политиков заключается в том, чтобы, даже балансируя на грани, избежать кровавого сценария, который будет стоить жизни многим, очень многим людям. Но что по сути своей есть «худой мир»?

«Худой мир» – это не что иное, как одна из стадий подготовки к военному конфликту. Не нужно питать иллюзий и верить в то, что жесткое политическое противостояние не приведет к вооруженному конфликту. История учит нас совсем другому. Практически всегда, за редким исключением, «худой мир» как раз и заканчивался «доброй войной». Заканчивался, в первую очередь, потому, что одна из сторон конфликта воспринимала «худой мир» как сигнал к подготовке к вооруженному противостоянию, в то время как другая просто балансировала на грани, считая, что военный сценарий все же возможен, но маловероятен.

У России с Украиной был «худой мир». Причем ситуация уникальна прежде всего тем, что ни одна из сторон противостояния не питала иллюзий и довольно активно готовилась к острой фазе, характеризующейся прямым вооруженным столкновением. Хотя, если точнее, речь идет даже не об Украине, которую нельзя назвать «независимым субъектом международного права», а прежде всего о США, сложные отношения которых с Россией уже послужили причиной целого ряда военных конфликтов. Военных конфликтов, в которых Америка превращала «худой мир» в «добрую войну», исключительно используя своих сателлитов.

Бог с ней, с Америкой, дело даже не в глобальных масштабах противостояния, противостояния России и Украины, которое еще каких-то тридцать лет назад считалось невозможным в принципе, а в его итогах и последствиях.

Сегодня определенные силы на территории России вновь говорят о необходимости перехода к состоянию «худого мира», который, по их мнению, куда лучше той «доброй войны», которая в настоящее время протекает на территории Украины. Переговорный процесс, какие-то там взаимные уступки, достижение договоренностей, которые никогда не будут исполняться как минимум одной из сторон переговоров – Украиной. Все это, вроде как, имеет свой смысл и должно предотвратить дальнейшее кровопролитие. Но на деле это просто очередная иллюзия, которая никогда не станет реальностью.

Все дело в том, что мы это уже проходили. И лучше всех о том, как выглядит «худой мир» в глазах украинцев, знают жители республик Донбасса. Восемь лет военных преступлений, практически ежедневно совершаемых в рамках инициированной Киевом карательной операции, все равно обернулись «доброй войной», потому что другого сценария развития событий в данном случае просто не существовало.

Все попытки завершить спецоперацию на территории Украины некими паритетными договоренностями, которые устроят обе стороны и положат конец вооруженному противостоянию, обречены на провал. Обречены хотя бы потому, что в них не заинтересована как минимум одна из сторон переговорного процесса.

Украину нельзя больше рассматривать как комплекс социальных, экономических и политических институтов, которые в совокупности и формируют то, что можно назвать государством. Сегодня Украина – это некий таран, оружие коллективного Запада, направленное если и не на разрушение, то на серьезное ослабление России. И данная роль не предусматривает возврата в стадию «худого мира», так как еще никому не удалось вернуть обратно в ствол уже выпущенную из него пулю. Нет, конечно, западные кураторы этой истории могут пойти на хитрость и создать некую иллюзию, иллюзию приверженности модели урегулирования любых конфликтов исключительно дипломатическим путем. Но это будет очередной обман. Не более того.

В тот самый момент, когда Украина, у которой в принципе была возможность избежать ею же спровоцированного военного конфликта, рассказывает о готовности идти на некие уступки хотя бы для того, чтобы остановить кровопролитие и спасти жизни мирных граждан, этих самых мирных граждан отправляют на фронт в ходе третьей, отнюдь не последней, волны мобилизации. И этих же самых граждан убивают на улице собственных городов, как это было в Краматорске, чтобы сорвать эвакуацию и обеспечить военных и националистов так необходимым им «живым щитом». О каких договорённостях в контексте данных событий может идти речь?

Да, по мнению многих, спецоперация на Украине может существенно затянуться. Но разве те цели, которые ставило перед собой руководство нашей страны, выглядели как легкодостижимые? Рассуждать о том, что страну, больше восьми лет усиленно подготавливаемую именно к вооруженному конфликту с Россией, можно сломить за две-три недели, могли только недальновидные и поверхностные люди. В принципе, не менее глупо сегодня рассуждать и о том, что можно все остановить и вернуться к концепции «худого мира». Это невозможно в принципе. В сложившейся ситуации России придется идти до конца, вынуждая официальный Киев принять именно те условия, которые были озвучены еще в начале специальной военной операции. Так что не ждите быстрого мирного урегулирования. Если для России подобный исход просто невыгоден, то для Украины он абсолютно невозможен. Невозможен хотя бы потому, что еще никому не удалось вернуть обратно в ствол уже выпущенную из него пулю.