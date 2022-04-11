Украинский репрессивный каток

Неоднократно уже говорил и писал о том, что нынешняя преступная киевская власть готова будет на любые жертвы в этом конфликте, и в методах как ведения боевых действий, так и подавления инакомыслия, стеснять себя не будет никоим образом. И мы сейчас наблюдаем это ежедневно.

На Украине сейчас начал свою работу безжалостный каток репрессий. Иначе и не назовешь этот процесс, когда под надуманными предлогами и сфальсифицированными «доказательствами», за решеткой оказываются люди пенсионного возраста, блогеры, журналисты, активисты и культурные деятели. Так, за месяц СБУ задержали блогера и политолога Глеба Ляшенко за фразу «Восемь лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина восемь лет отказывалась. И вот результат»; писателя Яна Таксюра, которому 70 лет; правозащитницу Елену Бережную, которой 66 лет; коммуниста из Днепропетровска Александра Матюшенко; журналиста Юрия Ткачева; музыканта Илью Сметанина.

И это только те, чьи имена известны широкой общественности. А сколько тех, чьи имена неизвестны? И всем этим людям, деятелям культуры и активистам, вменяют такие серьезные статьи, что многие из них вообще вряд ли выйдут на свободу, тем более, учитывая возраст некоторых. Надежда для них, и не только для них – на полную денацификацию и демилитаризацию Украины, со сменой власти.

Но это только начало. СНБО анонсировал новые масштабные «зачистки». Так, по поручению Зеленского Данилов в ближайшее время обнародует реестр граждан Украины, которые якобы сотрудничали с российскими военными. При этом Данилов заранее уточняет, что списки вызовут «вопросы» у граждан, потому что в них будут медийные персоны.

«Каждый день мы увеличиваем этот список коллаборантов. Аппарат СНБО по поручению президента ведет такой реестр, в ближайшее время мы его обнародуем для того, чтобы все видели фамилии, имена и отчества этих людей. Там будет очень много странных людей, потому что они до 24 февраля выступали на всех телеэфирах нашей страны, они даже были ведущими наших программ и взывали о нашем государстве, о стране, о демократии, о свободе слова и много других вещей», - заявил Данилов.

То есть Данилов «прогревает» почву перед тем, как СНБО объявит обвинения публичным персонам, на которых никто ничего даже не подумал бы. Это самая обычная травля политических оппонентов и журналистов, которым сейчас и гранаты подбросят, и взрывчатые вещества. А кому не подбросят – тех объявят идеологическими предателями.

Масштабные зачистки политического и информационного пространства начались ещё задолго до спецоперации. Все мы помним, как с подачи Зеленского закрывали телеканалы, притесняли политические движения. Всё это сейчас набирает ещё больший размах. Каждый, кто осмелится перечить украинскому верховному клоуну, будет посажен в тюрьму. И это нужно остановить.