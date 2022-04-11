Кровавая провокация в Краматорске

Нацистский режим Зеленского совершил очередное преступление, организовав бойню в русском городе Краматорске, временно оккупированном украинскими террористами.

Колониальная администрация Краматорска на днях объявила об эвакуации мирного населения. И уже сразу же закралось подозрение, что дело тут не чисто. Украинские администрации стараются обеспечить ВСУ и нацбаты «живым щитом» перед наступлением русских войск. А здесь и вдруг – эвакуация?..

Фактически, местные краматорские нацисты собрали большое количество людей в районе железнодорожного вокзала, а сегодня ВСУ нанесли удар по массовому скоплению «Точкой-У». Естественно, сразу же было заявлено о зверствах России и обстреле «Искандерами».

Однако данный крик пропагандистов из Киева моментально был разоблачен. Теперь же Зеленский вопит о применении российскими военными «Точки-У». Запад вполне готов съесть такую откровенную ложь, как он уже и сожрал дезинформацию о событиях в Буче.

Что делать России? Переубедить Европу не удастся ни в коем случае, похоже, что именно английские спецслужбы и разработали план очередной провокации со стороны укровояк.

Если срочно не принять адекватные меры, без учета общественного мнения Запада, то дело может обернуться все новыми и новыми провокациями, новыми и новыми жертвами среди мирных людей.

Надо учитывать то, что население Краматорска и Славянска на Украине считают враждебным. И спасти его можно только при освобождении этих городов. Однако неизвестно - позволит это сделать военная обстановка в ближайшее время.

Поэтому необходимы срочные демарши на дипломатическом и административном фронтах: должно последовать заявление о выходе из переговорного процесса до тех пор, пока режим Зеленского не признает свои провокационные действия в Буче и Краматорске и не пообещает более не применять оружия против мирного населения; необходимо сказать публично, что в связи с истреблением мирного населения украинскими боевиками, Россия выходит из режима спецоперации, и приступает к освобождению (Русской Реконкисте) земель, захваченных украинскими сепаратистами; необходимо отправить и срочно в отставку с их должностей господ Мединского и Пескова, ибо их странное общение с прессой привело к тому, что Запад уверился в духовной и волевой слабости всего российского руководства и дал отмашку укронацистам на провокации с людскими жертвами, дабы организовать дополнительное давление на элитарные круги России.

Выживание России стоит под вопросом, и не время нам миндальничать и играть в либерализм и объективность, которые давным-давно похерены Европой, США и Украиной.