Асият Манкаева: «Уверена,что все стабилизируется в России,а значит и благосостояние наших семей»

7 апреля Председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы. Свой доклад Мишустин акцентировал на тех главных вызовах,которые появились из-за санкций перед страной и пути их решения. Премьер-министр рассказал о действиях Правительства РФ по минимизации ущерба и поддержании российской экономики и социальной сферы. Озвучил конкретные решения по поддержке граждан и бизнеса.

По поддержке многодетных семей и малоимущих граждан Мишустин сообщил,что с апреля и до конца года родителям детей от 8 до 16 лет будет выплачиваться пособие, в размере от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума. Эта мера поддержки тех семей, что оказались в трудном финансовом положении

А также государство будет помогать людям пройти переобучение и получить новую профессию.

Будут проиндексированы МРОТ, социальные пенсии, прожиточный минимум. Будут повышены зарплаты бюджетников.

Председатель совета женщин Ногайского района Асият Манкаева назвала решения правительства верными,так как многие семьи из-за повышения цен оказались в сложном финансовом положении.

— И во время пандемии, и сейчас,когда Запад объявил нам,россиянам информационную,экономическую войну, мы видим полную поддержку государства своих граждан. Несмотря на то, в каком вакууме оказалась наша страна, все действия государства направлены на улучшение благосостояния своих граждан. Это отличительная черта наших властей,по сравнению с другими странами. Забота о детях, о стариках и малоимущих семьях. Вчера мы чествовали многодетную семью,где родился шестой ребенок! Это о чем говорит?О том,что люди верят в завтрашний день и в государство,которое заботится о каждом ребенке,о каждом новом гражданине страны.

Сейчас доллар стремительно падает в стране,очень надеемся, что и цены на основные жизнедеятельные продукты и лекарства упадут. Уверена,что все стабилизируется в России,а значит и благосостояние наших семей ,- сказала Асият Манкаева.