Все меры направлены на поддержку людей, на сохранение рабочих мест, на снижение цен и поддержку тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сказали опрошенные «ДП» специалисты. В очередной раз премьер-министр обозначил основные вызовы, стоящие перед экономикой России, и ключевые направления деятельности Правительства по минимизации ущерба и поддержанию российской экономики и социальной сферы. Он озвучил конкретные решения по поддержке граждан и бизнеса, что послужит стимулом для развития в нынешних сложных условиях, убеждены собеседники газеты.

Крайне важным считают эксперты и то, что российская экономика столкнулась с беспрецедентным давлением, но она выстояла. Наша страна обладает крепкой экономикой и устойчивой финансовой системой, санкции не смогли пошатнуть её. Показателен и тот факт, что Правительство России разработало пакет мер поддержки экономики и людей, дополняют они.

Бизнес, сельское хозяйство, промышленность, экономика будут поддержаны вне зависимости от влияния внешних факторов. Основная задача та же, что и прежде, – сохранить рабочие места. Для этого выделено 120 млрд рублей на поддержку системообразующих промышленных предприятий, заводы не закроются, а также 26 млрд рублей на поддержку аграрного комплекса, рабочие места в сельском хозяйстве будут тоже сохранены. Разрабатываются многочисленные программы поддержки кредитования для бизнеса.

Напомним, с апреля и до конца года родителям детей от 8 до 16 лет будет выплачиваться пособие в размере от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума. Эта мера поддержки для тех семей, которые оказались в трудном финансовом положении. Кроме того, будет оказана помощь в переобучении и получении новой профессии. Будут проиндексированы МРОТ, социальные пенсии, прожиточный минимум, повышены зарплаты бюджетникам. Идёт активная борьба с недобросовестными продавцами, создающими искусственный дефицит продуктов. Виновные в необоснованном повышении цен будут наказаны (ФАС уже возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара). Льготная ипотека расширена, теперь по ней можно приобрести жилье стоимостью до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн – в Москве.

В рамках дальнейшего развития экономики Правительство России выделит субсидии авиакомпаниям, пострадавшим от действия недружественных стран, это приведет к снижению цен на билеты. Россия поддержит иностранных инвесторов и будет полностью открыта для работы со всеми дружественными странами. Будет продолжена работа по усилению экономического взаимодействия со странами Евразийского союза.