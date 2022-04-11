В рамках торжественной части мероприятия состоялась церемония разрезания красной ленты.
Поздравляя родителей воспитанников и работников детского сада, Артем Бичаев отметил качество работ и соответствие детского сада всем необходимым требованиям.
«Открытие детского сада принято считать праздником для детей,но в первую очередь мне кажется это праздник для мам и пап,у которых появляется больше времени на себя и на большую семью в целом.Каждую маму,каждую бабушку хочу поздравить с открытием детского сада.Ну а мы представители государства приложим максимум усилий для улучшения качества жизни жителей Махачкалы и Дагестана в целом» - сказал парламентарий.
Артем Бичаев совместно с мэром Махачкалы Салманом Дадаевым ,заместителем мэра Эмилией Раджабовой и начальником Управления образования Маратом Ибрагимовым осмотрел помещения детских садов, побеседовал с работниками учреждения.
В здании детских садов размещены просторные спальни, учебные и игровые зоны, медкабинет, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, хозяйственные помещения. Пищеблок укомплектован необходимым оборудованием и рассчитан на полный цикл приготовления пищи.
Детские сады имеют озеленённый, огражденный участок с отдельными игровыми площадками и одну специальную спортивную площадку для проведения занятий, спортивных праздников и развлечений на улице.