Артём​ ​Бичаев принял участие в открытии новых​ ​детских садов в Махачкале

Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозный объединений Артем Бичаев принял участие в открытии новых детских садиков на 200 мест в посёлке «Сулак» и «ДОСААФ» Кировского района г.Махачкалы.



В рамках торжественной части мероприятия состоялась церемония разрезания красной ленты.

Поздравляя родителей воспитанников и работников детского сада,​ Артем Бичаев​ отметил качество работ и соответствие детского сада всем необходимым требованиям.

«Открытие детского сада принято считать праздником для детей,но в первую​ ​ очередь мне кажется это праздник для мам и пап,у которых появляется больше времени на себя и на большую семью в целом.Каждую маму,каждую бабушку хочу поздравить с открытием детского сада.Ну а мы представители государства приложим максимум усилий для улучшения качества жизни жителей Махачкалы и Дагестана в целом» - сказал парламентарий.

Артем Бичаев совместно с мэром Махачкалы​ Салманом Дадаевым​ ,заместителем мэра Эмилией Раджабовой и начальником Управления образования Маратом Ибрагимовым осмотрел помещения детских садов, побеседовал с работниками учреждения.

В здании детских садов размещены просторные спальни, учебные и игровые зоны, медкабинет, пищеблок,​ ​ физкультурный и музыкальный залы, хозяйственные помещения. Пищеблок укомплектован необходимым оборудованием и рассчитан на полный цикл приготовления пищи.

Детские сады​ ​ имеют озеленённый, огражденный участок с отдельными игровыми площадками и одну специальную спортивную площадку для проведения занятий, спортивных праздников и развлечений на улице.